Βόλος: «Ήταν έγκυος από άλλον, θόλωσα» -Καρέ καρέ οι κινήσεις του 40χρονου πριν το έγκλημα

Μετανιωμένος για την πράξη του εμφανίστηκε ο 40χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της 36χρονης συζύγού του, έξω από την πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια, στο κέντρο του Βόλου.

Ο κατηγορούμενος υποστήριξε ακόμη: «Αγαπούσα υπερβολικά, παθολογικά τη γυναίκα μου. Δεν είχα σκοπό να τη σκοτώσω, ήθελα να την τρομάξω. Εξαγριώθηκα, έχασα τη λογική μου όταν μού είπε ότι το παιδί που έχασε δεν ήταν δικό μου και ότι θα μου στέλνει φωτογραφίες και βίντεο με τον νέο της σύντροφο. Από το Πάσχα ξεκίνησε το κακό. Ένας τρίτος κατέστρεψε τη ζωή μας».

Το φονικό χτύπημα

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, η 36χρονη έχασε τη ζωή της από χτύπημα στον θώρακα με εργαλείο ψησίματος. «Έχω μετανιώσει. Σκέφτομαι μόνο τα παιδιά μου, τι θα απογίνουν. Μακάρι να γύριζε ο χρόνος πίσω. Δούλεψα σκληρά για την οικογένειά μου και της είχα απόλυτη εμπιστοσύνη. Στο Facebook όμως μιλούσε με άλλον και άλλαξε συμπεριφορά. Προσπάθησα να σώσω τον γάμο μου. Δεν σήκωσα ποτέ χέρι πάνω της. Αγαπώ τα παιδιά μου και τους ζητώ συγγνώμη», είπε ο 40χρονος.

Την ίδια ώρα ερωτήματα προκαλεί το γεγονός ότι ο 40χρονος, ενώ φορούσε λευκά την ώρα της δολοφονίας - όπως καταγράφεται από βίντεο ντοκουμέντο- εμφανίζεται με διαφορετικά ρούχα την ώρα της σύλληψης του, γεγονός που μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρχών. Ο γυναικοκτόνος αφού, δολοφόνησε τη σύζυγό του άρχισε να τρέχει στους δρόμους του Βόλου για να κρυφτεί.

«Η μητέρα μου φώναζε βοήθεια»

Συγκλονιστική είναι η μαρτυρία της κόρης του ζευγαριού. «Η μητέρα μου φώναζε “βοήθεια, βοήθεια”. Της κοιτούσε το τηλέφωνο», ανέφερε μιλώντας στο MEGA, κάνοντας λόγο για παθολογική ζήλεια.

O δικηγόρος του, Βασίλης Νουλέζας μιλώντας στον Νίκο Ευαγγελάτο σημείωσε πως ήταν ένας φυσιολογικός άνθρωπος, αλλά θόλωσε όταν η γυναίκα του είχε απομακρυνθεί.