Βόλος - ΟΦΗ 1-1: Άβολη ισοπαλία στο Πανθεσσαλικό

Τα γκολ του Λάμπρου στο 69' και Φούντα στο 74' διαμόρφωσαν το τελικό 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο, ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ. Στους 33 βαθμούς ανέβηκαν οι Κρητικοί, ενώ οι Βολιώτες στους 32, χωρίς να εκμεταλλεύονται την απώλεια του 5ου Λεβαδειακού που έμεινε στο 1-1 με τον Άρη.

Το ματς

Το πρώτο ημίχρονο στο Πανθεσσαλικό ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, ωστόσο οι δύο ομάδες παρουσίασαν καλή κινητικότητα και ρυθμό, δημιουργώντας ορισμένες αξιόλογες στιγμές. Η σημαντικότερη ευκαιρία για τον ΟΦΗ ήρθε νωρίς, όταν ο Σαλσέδο εκμεταλλεύτηκε τις κόντρες μέσα στην περιοχή, αλλά δεν μπόρεσε να νικήσει τον εξαιρετικό Μάριο Σκιαμπάνη στο 4'.

Από την πλευρά του, ο Βόλος απάντησε με μια μεγάλη στιγμή ύστερα από όμορφη ατομική ενέργεια του Λάμπρου, όμως και εκείνος δεν κατάφερε να ξεπεράσει τον Χριστογιώργο, κρατώντας το 0-0 μέχρι την ανάπαυλα.

ΙΝΤΙΜΕ

Την πρώτη μέγαλη φάση του δευτέρου μέρους την είχαν οι γηπεδούχοι, με τον Λάμπρου να μην μπορεί να νικήσει ξανά τον κίπερ των Κρητικών στο 55'.

Λίγο, ο Φούντας εκτέλεσε μια στημένη μπάλα, ο Σιαμπάνης απέκρουσε με τα πόδια οριακά χωρίς να περάσει η μπάλα την γραμμή, η φάση εξετάστηκε από τον VAR, ο οποίος επιβεβαίωσε τον Τσακαλίδη.

Τρίτη και φαρμακερή για τον Λάμπρου στο 69', που με τρομερή κεφαλιά έκανε το 1-0 για τον Βόλο.

Οι Κρητικοί απάντησαν άμεσα, με κεφαλιά του Φούντα μετά από εξαιρετική κεφαλιά του Φούντα στο 74'.

Στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων οι Κρητικοί έχασαν μεγάλη ευκαιρία για την ανατροπή με τον Ρομάνο να αστοχεί από πλεονεκτική θέση.Τελικό σκορ στον Βόλο 1-1.