Βόλος - Πανσερραϊκός 2-1: Με Λάμπρου στο 90'+1' «πάτησαν» τετράδα οι Θεσσαλοί

Ο Βόλος πήρε μια πολύτιμη και δίκαιη νίκη απέναντι στον Πανσερραϊκό με 2-1, για την 7η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στα 50 δευτερόλεπτα με τον Χάμουλιτς, δέχθηκαν την ισοφάριση στο δεύτερο μέρος με πέναλτι του Ιβάν, αλλά δεν τα παράτησαν. Παρά τις επεμβάσεις του Τιναλίνι, συνέχισαν να πιέζουν και στις καθυστερήσεις ο Λάμπρου, εκμεταλλευόμενος λάθος του Φέλτες, διαμόρφωσε το τελικό σκορ, επισφραγίζοντας το τρίποντο για την ομάδα της Μαγνησίας. Με την νίκη αυτή, οι γηπεδούχοι έφτασαν τους 12 βαθμούς, προσπέρασαν τον Λεβαδειακό και πέρασαν στην 4η θέση της βαθμολογίας του ελληνικού πρωταθλήματος.



Το ματς

Ο Βόλος μπήκε φουριόζος στο παιχνίδι και πήρε προβάδισμα πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό, με τον Χάμουλιτς να εκμεταλλεύεται τις κόντρες και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα προ κενής εστίας. Το γρήγορο γκολ έδωσε ρυθμό στους γηπεδούχους, που πίεσαν με τον Λάμπρου και τον Χουάνπι να δημιουργούν κινδύνους, όμως ο Τιναλίνι κράτησε όρθιο τον Πανσερραϊκό με εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Οι Σερραίοι ανέβασαν στροφές μετά το 25’, βρήκαν καλύτερη κυκλοφορία και ανάγκασαν τον Σιαμπάνη σε δύσκολη απόκρουση σε σουτ του Μπανζάκι. Παρ’ όλα αυτά, στο φινάλε του πρώτου μέρους ο Βόλος ξαναπήρε τα ηνία, έκλεισε τον αντίπαλο στην περιοχή του και πήγε στα αποδυτήρια με το 1-0 υπέρ του, σε ένα πρώτο ημίχρονο γεμάτο ένταση και φάσεις εκατέρωθεν.

Ο Χάμουλιτς κάνει το 1-0 πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό/ EUROKINISSI

Ο ρυθμός του ματς ήταν χαμηλός στο πρώτο τέταρτο του δεύτερου ημιχρόνου με μοναδική αξιόλογη στιγμή ένα σουτ του Λάμπρου που κατέληξε σε κόρνερ, έπειτα από κόντρα και παρέμβαση του Τιναλίνι. Στο 60' ήρθε η φάση που «ζωντάνεψε» ξανά το ματς. Ο Μάρας σούταρε , η μπάλα βρήκε στο χέρι του Φορτούνα και ο Σιδηρόπουλος έπειτα από παρέμβαση του VAR έδειξε την άσπρη βούλα, μετά από έξι λεπτά καθυστέρηση λόγω προβλήματος στην ενδοεπικοινωνία. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ίβαν για το 1-1 στο 66ο λεπτό.

Ο Βόλος βρήκε μεγάλη φάση με την κεφαλιά του Λάμπρου στο 80' , την οποία απέκρουσε εντυπωσιακά ο Τιναλίνι. Ο δραστήριος Λάμπρου δεν είχε πει την τελευταία λέξη. Στο 90'+1' , μια αμυντική αδράνεια έβγαλε τετ-α-τετ τον μεσοεπιθετικό του Βόλου, ο οποίος αυτή τη φορά κέρδισε τον Τιναλίνι για το 2-1. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να απαντήσουν με τον Καρέλη στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων χωρίς αποτέλεσμα.



Βόλος (Χουάν Φεράντο): Σιαμπάνης, Σόρια, Κάργας, Χέρμανσον, Φορτούνα (68' Μύγας), Μαρτίνες (46' Μπουζούκης), Κόμπα, Χουάνπι (68' Όσκαρ Γκαρσία), Τζόκα (93' Μακνί), Λάμπρου (99' Τριανταφύλλου), Χάμουλιτς

Πανσερραϊκός (Κριστιάνο Μπάτσι): Τιναλίνι, Λύραντζης, Γκελασβίλι (70' Φέλτες), Ντε Μάρκο, Κάλινιν, Λιάσος, Ρουμιάντσεβ (46' Μάρας), Νάνελι (70' Φαλέ), Μπανζάκι (92' Καρέλης), Μπρουκς, Ιβάν (82' Γκριν)