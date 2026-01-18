Βόλος: Σοκαριστικές εικόνες με νεκρό δελφίνι και δεμένο το ρύγχος του

Άλλο ένα σοκαριστικό περιστατικό με νεκρό δελφίνι καταγράφηκε σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου σε παραλία του Βόλου, συγκεκριμένα στον Λωτό, στην περιοχή Πλατανίδια.



Το νεαρό δελφίνι, που εντοπίστηκε από κατοίκους και περαστικούς, έφερε σοβαρά τραύματα από προπέλα στη δεξιά πλευρά του σώματός του.

GEGONOTANES.GR

Η σορός του ήταν ήδη σε προχωρημένη σήψη, έχει αποσυντεθεί μερικώς και φέρει και τραύματα ενώ εντύπωση προκαλεί το δεμένο ρύγχος από υλικό που παραπέμπει σε σάπιο σχοινί, αναφέρει η ιστοσελίδα gegonota.news.

GEGONOTANES.GR

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι το ρύγχος του ήταν δεμένο με υλικό που μοιάζει με παλιό, φθαρμένο σχοινί, στοιχείο που ενισχύει τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.