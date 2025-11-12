Βόλος: Στη φυλακή ο λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους με αμοιβή

Στον Ανακριτή Βόλου οδηγήθηκε σήμερα Τετάρτη (12/110 στις 9 το πρωί, ο 58χρονος λιμενικός που κατηγορείται για ασέλγεια σε βάρος ανηλίκων.

Ο φερόμενος δράστης έφτασε στα δικαστήρια με ψηλά το κεφάλι ενώ έδειχνε άνετος απέναντι στις κάμερες.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η απολογία του στον ανακριτή διήρκησε μια ώρα και στην συνέχεια του απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Κρίθηκε προφυλακιστέος με την σύμφωνη γνώμη Εισαγγελέα και Ανακριτή.

«Βίος και πολιτεία» ο λιμενικός

Ο 58χρονος, που είναι πατέρας δύο παιδιών, έχει υπηρετήσει σε θέσεις ευθύνης στο Λιμενικό Σώμα, ενώ στο παρελθόν έχει διατελέσει και Λιμενάρχης σε διάφορες περιοχές εντός και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας και Σποράδων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το απόγευμα της Παρασκευής 7 Νοεμβρίου, ο κατηγορούμενος διαπιστώθηκε να επιβιβάζει σε μοτοσικλέτα δύο ανήλικους τους οποίους μετέφερε σε πολυκατοικία.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν και από την επακόλουθη προανάκριση διακριβώθηκε η πρόθεση της γενετήσιας πράξης με ανήλικο, έναντι αμοιβής, λόγος για τον οποίο συνελήφθη.

Από την περαιτέρω προανακριτική διαδικασία προέκυψε ότι, κατά το παρελθόν, ο φερόμενος δράστης εμπλέκεται και σε άλλες γενετήσιες πράξεις, έναντι χρηματικής αμοιβής, σε βάρος των ίδιων ανηλίκων, καθώς και ενός ακόμη, ενώ σε μία περίπτωση συνέδραμε στην πράξη άλλος ιδιώτης, ο οποίος επίσης κατηγορείται.

Ωστόσο, ο λιμενικός δεν κατηγορείται μόνο για ασέλγεια σε ανήλικους. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 58χρονος αξιωματικός αντιμετωπίζει κατηγορίες για δωροληψία και δωροδοκία, παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε παράβαση καθήκοντος, πράξεις που φέρεται να τέλεσε με αφορμή τη διενέργεια ελέγχων σε πλοία.

Πιο συγκεκριμένα, ο αξιωματικός του Λιμενικού φέρεται να έλαβε 5.000 ευρώ από ιδιώτη προκειμένου να μην γίνει έλεγχος σε πλοίο.

Στην υπόθεση αυτή φέρεται να εμπλέκεται και έτερος αξιωματικός του Σώματος.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία και το όχημα του συλληφθέντος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητό τηλέφωνο, κλινοσκεπάσματα και καλύμματα θέσεων αυτοκινήτου, τα οποία θα αποσταλούν στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακές εξετάσεις.