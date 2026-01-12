Βόλος: Στο εδώλιο γιατρός για τον θάνατο εμβρύου λίγο πριν τη γέννα - Τι συνέβη

Για τον θάνατο ενός εμβρύου λίγο πριν τη γέννα κατηγορείται γιατρός του Βόλου που κάθισε στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ιατρικής αμέλειας.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το περιστατικό σημειώθηκε το 2021 όταν το έμβρυο κατέληξε λίγες ώρες πριν τη γέννα, λόγω έλλειψης οξυγόνου, δηλαδή ενδομήτριας υποξίας.

Σύμφωνα με το gegonota.news, η υπόθεση αφορά τις συνθήκες παρακολούθησης της εγκυμοσύνης και τη διαχείριση του περιστατικού από τον γιατρό, με την οικογένεια να του καταλογίζει ευθύνες για πλημμελή ιατρική φροντίδα.

Το θλιβερό περιστατικό

Η 27χρονη μητέρα είχε μεταβεί με πόνους στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου τον Αύγουστο του 2021, αλλά διαπιστώθηκε ότι η διαδικασία του τοκετού δεν είχε ξεκινήσει.

Η γυναίκα αποχώρησε και επέστρεψε την επόμενη ημέρα το απόγευμα. Ο εφημερεύων γιατρός έκρινε ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα και είπε ότι ο τοκετός θα γινόταν φυσιολογικά. Η 27χρονη εισήχθη στη Γυναικολογική Κλινική. Την επόμενη ημέρα της έβαλαν ζώνη και διαπιστώθηκε ότι το βρέφος ήταν καλά. Όμως στον επανέλεγχο στις 16:00 ο γιατρός δεν άκουγε πλέον το μωρό. Η γυναίκα γέννησε στις 21:00 με φυσιολογικό τοκετό που προκλήθηκε με τεχνητούς πόνους και το μωράκι γεννήθηκε νεκρό.

Ο κατηγορούμενος γιατρός φέρεται να αρνείται οποιαδήποτε αμέλεια, υποστηρίζοντας ότι ακολούθησε όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα και προέβη σε όλες τις ενέργειες που όφειλε, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ενδεχόμενο που μπορεί να συμβεί, αν και σπάνια, ακόμη και σε απολύτως φυσιολογικές κυήσεις.

Το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της δίκης και όρισε νέα δικάσιμο για τις 5 Φεβρουαρίου 2026, οπότε και αναμένεται να συνεχιστεί η εξέταση των μαρτύρων και η απολογία του κατηγορουμένου.