Βόλος: Συνελήφθη 34χρονος που απέσπασε 370.000 ευρώ από 13χρονο εκβιάζοντάς τον για βεγγαλικά

Ένα ιδιαίτερα σοβαρό περιστατικό απασχολεί τις αρχές στον Βόλο, όπου ένας 34χρονος, με τη συνδρομή τεσσάρων ανηλίκων, φέρεται να απέσπασε το αστρονομικό ποσό των 370.000 ευρώ από έναν 13χρονο.

Όλα ξεκίνησαν, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, όταν ο ανήλικος προμηθεύτηκε βεγγαλικά με σκοπό να τα χρησιμοποιήσει σε προσωπική του εκδήλωση. Ωστόσο, ένας συνομήλικός του τον έπεισε να του παραδώσει μέρος των πυροτεχνημάτων, τα οποία στη συνέχεια φέρεται να κατέληξαν στον 34χρονο.

Στη συνέχεια, η υπόθεση πήρε δραματική τροπή. Ο 34χρονος συνελήφθη για την κατοχή των βεγγαλικών και, όπως αναφέρεται, μαζί με τους τέσσερις ανηλίκους φέρεται να εκβίασαν τον 13χρονο, ζητώντας του χρήματα για να μην εμπλακούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους σε περαιτέρω ποινικές ευθύνες.

Υπό την πίεση αυτή, ο 13χρονος φέρεται να αφαίρεσε από το σπίτι του, όπου υπήρχε μεγάλο χρηματικό ποσό λόγω της επαγγελματικής δραστηριότητας του πατέρα του, συνολικά 370.000 ευρώ, το διάστημα από τις αρχές Μαΐου έως τις 14 Ιουνίου.

Ο 34χρονος συνελήφθη, ωστόσο στην έρευνα που ακολούθησε δεν εντοπίστηκαν τα χρήματα. Παράλληλα, οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των τεσσάρων ανηλίκων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.