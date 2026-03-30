Βόλος: Την κρατούσε κλειδωμένη και τη χτυπούσε επί εβδομάδες - Η «κόλαση» 43χρονης Γερμανίδας

Σκηνές που θυμίζουν θρίλερ κατήγγειλε ότι έζησε μια 43χρονη γυναίκα από τη Γερμανία, η οποία βρέθηκε εγκλωβισμένη στο σπίτι του συντρόφου της στον Βόλο, σε μια υπόθεση που ξεκίνησε από μια γνωριμία μέσω Facebook.

Η σχέση τους άρχισε το 2024, όταν η 43χρονη, που μοιράζει τη ζωή της μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, γνώρισε έναν 35χρονο από το Νότιο Πήλιο. Λίγους μήνες αργότερα έγιναν ζευγάρι και εκείνος της πρότεινε να μετακομίσει σε σπίτι ιδιοκτησίας του, επικαλούμενος τις δύσκολες καιρικές συνθήκες στην περιοχή όπου διέμενε. Η ίδια αποδέχθηκε.

Σύμφωνα με την καταγγελία της, την οποία αποκαλύπτει το gegonota.news, η μετακόμιση αυτή σηματοδότησε την αρχή ενός εφιάλτη. Για περίπου ενάμιση μήνα, όπως ανέφερε η γυναίκα στις Αρχές, ο 35χρονος την κρατούσε περιορισμένη μέσα στο σπίτι, της απαγόρευε να βγει και της είχε αφαιρέσει το κινητό τηλέφωνο, ενώ δεν έλειπαν τα περιστατικά βίας.

Η κατάσταση κορυφώθηκε τα Χριστούγεννα του 2024, όταν -όπως κατέθεσε η 43χρονη- δέχθηκε νέα επίθεση, αυτή τη φορά με κούτσουρο, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά τραύματα στο κεφάλι, στα μάτια και στα πλευρά.

Σε μία από τις ημέρες του εγκλεισμού, ο 35χρονος της επέστρεψε το κινητό της, ωστόσο με αλλαγμένο PIN, επιτρέποντάς της ουσιαστικά μόνο να απαντά στις δικές του κλήσεις, χωρίς δυνατότητα επικοινωνίας με άλλους.

Η εξέλιξη της υπόθεσης ήρθε απροσδόκητα. Στις αρχές Ιανουαρίου 2025, με αφορμή τη γιορτή της, δέχθηκε τηλεφώνημα από τον πρώην σύντροφό της. Τότε κατάφερε να του αποκαλύψει όσα βίωνε, με τον ίδιο να ειδοποιεί άμεσα την αστυνομία. Οι Αρχές εντόπισαν τη γυναίκα και την απελευθέρωσαν στις 12 Ιανουαρίου.

Σε βάρος του 35χρονου ασκήθηκε δίωξη και η υπόθεση εκδικάστηκε την Παρασκευή 27 Μαρτίου 2026 στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου. Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι δεν υπήρξε ούτε εγκλεισμός ούτε κακοποίηση, κάνοντας λόγο για μια σχέση με οικονομικές συναλλαγές, όπου -όπως ισχυρίστηκε- η 43χρονη κάλυπτε τα έξοδα.

Το δικαστήριο δεν υιοθέτησε τους ισχυρισμούς του και τον έκρινε ένοχο για ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης τριών ετών, με άμεση έκτιση. Ο 35χρονος οδηγήθηκε στη φυλακή.