Βόλος: Την Τρίτη η απολογία του λιμενικού για ασελγείς πράξεις σε ανήλικο έναντι αμοιβής

Προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε ο 58χρονος λιμενικός, ο οποίος συνελήφθη από στελέχη της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛΑΣ, καθώς κατηγορείται ότι επιχείρησε να προσεγγίσει ανήλικο και να προβεί σε ασελγείς πράξεις έναντι αμοιβής.

Στον 58χρον ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Βόλου.

Ο εν λόγω λιμενικός φέρεται να προσέγγιζε ανήλικα παιδιά και να τους έδινε χρήματα προκειμένου να υποκύψουν στις «άρρωστες» ορέξεις του.

Ο άνδρας του Λιμενικού συνελήφθη στα όρια του Αυτοφώρου, στον Βόλο. Η σύλληψή του έγινε το μεσημέρι της Παρασκευής, έξω από το σχολείο όπου φοιτούν οι δύο ανήλικοι, τη στιγμή που φέρεται να επιχειρούσε να τους επιβιβάσει σε όχημά του. Οι ανήλικοι εξετάστηκαν στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν υποστεί βιασμό. Ωστόσο, στις καταθέσεις τους φέρονται να περιέγραψαν ασελγείς πράξεις από τον κατηγορούμενο, οι οποίες, όπως είπαν, συνοδεύονταν από μικρά χρηματικά ανταλλάγματα. Οι αρμόδιες Αρχές έκαναν «φύλλο και φτερό» την οικία του πραγματοποιώντας έρευνες.

Όπως μεταδίδει το gegonota.news, εξετάζεται το ενδεχόμενο να εξεταστεί κατ΄ αντιπαράσταση με τα παιδιά και ερευνώνται και τυχόν άλλες υποθέσεις ασέλγειας στις οποίες τυχόν εμπλέκεται.