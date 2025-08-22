Βόλος: Ζήλεια και ναρκωτικά όπλισαν το χέρι του 40χρονου - Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες των παιδιών

Η αρρωστημένη ζήλια και τα προβλήματα που είχε με τα ναρκωτικά φαίνεται πως ήταν ο λόγος που όπλισε το χέρι του 40χρονου από την Αλβανία, ο οποίος το πρωί της Παρασκευής 22 Αυγούστου 2025 δολοφόνησε άγρια την 36χρονη σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο μπροστά στα έντρομα μάτια των παιδιών τους στον Βόλο.

Η κατάθεση της κόρης της οικογένειας, η οποία ήταν παρούσα τη στιγμή που ο πατέρας της κάρφωνε τη μητέρα της στην καρωτίδα και στην πλάτη, ήταν αποκαλυπτική. Τόσο το κορίτσι, όσο και τα υπόλοιπα παιδιά της οικογένειας που είδαν τη μητέρα τους νεκρή μέσα σε μια λίμνη αίματος αποκάλυψαν το οικογενειακό δράμα που κρυβόταν πίσω από τις κλειστές πόρτες του διαμερίσματος του δευτέρου ορόφου, εκεί όπου η οικογένεια ζούσε τον τελευταίο χρόνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Mega, η οικογένεια αντιμετώπιζε πολύ σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν δούλευε κανείς, παρά μόνο η μεγαλύτερη κόρη κι αυτός ήταν ο λόγος που υπήρχε μόνο ένα κινητό στην οικογένεια. Και όπως φαίνεται, αυτό το κινητό, αποτέλεσε την αφορμή για το «μακελειό».

Όπως είπαν τα παιδιά στις καταθέσεις τους, ο πατέρας είχε προβλήματα με τα ναρκωτικά, ενώ τον τελευταίο καιρό είχε εμμονή ότι η σύζυγός του διατηρεί κάποια εξωσυζυγική σχέση, με αποτέλεσμα να γίνονται συνεχώς καυγάδες.

Το μοιραίο πρωινό, φαίνεται πως ο 40χρονος είδε τη συζύγό του να ασχολείται με το κινητό και πίστεψε ότι γράφει κάποιο μήνυμα. Αυτός ήταν ο λόγος που ξεκίνησε ένας πολύ μεγάλος καυγάς, με την τραγική κατάληξη της δολοφονίας της 36χρονης.

Η φυλακή και το ψυχιατρείο

Ο 40χρονος πάντως δεν ήταν άγνωστος στις Αρχές, ενώ είχε και προβλήματα ψυχικής υγείας.

Ενδεικτικό είναι το συμβάν της 28ης Ιουνίου, που κατέληξε με τη μεταφορά του σε ψυχιατρική κλινική. Όπως αναφέρθηκε στο Mega, το προηγούμενο βράδυ, ο δράστης της στυγερής δολοφονίας είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας, προσπαθώντας να κρεμαστεί στο μπαλκόνι του σπιτιού -και πάλι μπροστά στα μάτια των παιδιών του. Η οικογένειά του ωστόσο, κατάφερε να τον απεγκλωβίσει από τη θηλιά. Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και οδηγήθηκε στο ψυχιατρείο.

Αυτό που τονίζεται πάντως από τις Αρχές είναι ότι δεν είχε υπάρξει ιστορικό καταγγελιών για ενδοοικογενειακή βία, ούτε από μέλη της οικογένειας, αλλά ούτε και από γείτονες.

Ωστόσο, ο 40χρονος είχε συλληφθεί κάποιες φορές το 2019, κυρίως για διακίνηση ναρκωτικών. Τον Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2019 συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών και τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους εντοπίζεται στην Πέλλα και συλλαμβάνεται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, που διακινούσε 4,5 κιλά κοκαΐνης.

Γι' αυτή την υπόθεση φυλακίστηκε για δύο μήνες και όταν στη συνέχεια αποφυλακίστηκε ξεκίνησαν τα οικονομικά προβλήματα, καθώς έκτοτε ήταν άνεργος.

Χρυσοθήρας

Χαρακτηριστική είναι μία φωτογραφία που είχε αναρτήσει πρόσφατα (συγκεκριμένα τον Ιούνιο) στο Facebook ο 40χρονος, ο οποίος φαίνεται πως είχε επιδοθεί σε κυνήγι χρυσού, προκειμένου να λύσει τα οικονομικά του προβλήματα. Σε αυτή τη φωτογραφία απεικονίζονται πίσω του αρκετοί ανιχνευτές μετάλλων, που χρησιμοποιούν όσοι ψάχνουν για λίρες ή χρυσό.

Παραμένει άφαντος

Ο 40χρονος εξακολουθεί να παραμένει άφαντος, ενώ οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Μπλόκα έχουν στηθεί παντού στην περιοχή, ενώ οι άνδρες της αστυνομίας χτενίζουν το οικοδομικό τετράγωνο, προκειμένου να εντοπίσουν τα ίχνη του, ενώ αναζητούν και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, ώστε να διαπιστώσουν τη διαδρομή που ακολούθησε, αλλά και το αν κάποιος τον βοήθησε να διαφύγει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν ότι ο δράστης διέφυγε κρατώντας στα χέρια του το φονικό όπλο.