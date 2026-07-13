Βολουδάκη στον FLASH για την επίθεση στο γραφείο της: «Δεν με φοβίζουν - Δεν με εκβιάζουν»

Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στον FLASH, ξεκαθάρισε ότι οι επιθέσεις στο πολιτικό της γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς της δεν πρόκειται να κάμψουν την αποφασιστικότητά της.

«Όλη μου τη ζωή έχω μάθει να μη φοβάμαι γι’ αυτά που πιστεύω. Να στέκομαι όρθια. Να μην κάνω πίσω. Αυτή είναι η αρχή με την οποία μεγάλωσα και αυτή προσπαθώ να περάσω και στα τρία παιδιά μου: πίστη, αξιοπρέπεια και αφοσίωση στις αξίες μας», είπε.

Για τα συνθήματα που έγραψαν άγνωστοι, ήταν κατηγορηματική: «Τα συνθήματα που έγραψαν στο πολιτικό μου γραφείο και στο σπίτι της οικογένειάς μου δεν με φοβίζουν. Δεν με εκβιάζουν. Δεν πρόκειται να αλλάξουν τον τρόπο που πορεύομαι».

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Στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά της σε όσους, όπως υποστήριξε, επιχειρούν να δικαιολογήσουν τη βία. «Αυτό που πραγματικά με εξοργίζει είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που επιλέγουν να σταθούν στο πλευρό των δολοφόνων της μητέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Το πρόβλημα δεν είναι οι μπογιές στους τοίχους. Είναι κάθε προσπάθεια να βρεθεί άλλοθι στη βία και στη δολοφονία», υπογράμμισε.

Παράλληλα, διεμήνυσε ότι θα συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά της με την ίδια προσήλωση. «Θα συνεχίσω να υπηρετώ τους πολίτες με συνέπεια και αποφασιστικότητα, υπερασπιζόμενη τη Δημοκρατία και το κράτος δικαίου», τόνισε.

Κλείνοντας, ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της, επισημαίνοντας ότι η συγκεκριμένη επίθεση αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα λόγω του τόπου και της χρονικής συγκυρίας. «Και ειλικρινά ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και όλους για τη στήριξη. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο το "τι έγινε". Είναι το πού και κυρίως σε ποια χρονική στιγμή», κατέληξε.