Βόμβα: Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ετοιμάζεται να καταθέσει πρόταση για τον Μουζακίτη

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της αγγλικής Sun, η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει προσθέσει στη μεταγραφική της λίστα τον Χρήστο Μουζακίτη του Ολυμπιακού και εμφανίζεται έτοιμη να κινηθεί για την απόκτησή του.

Ωστόσο, δεν είναι μόνη καθώς και η Μπράιτον παρακολουθεί επίσης στενά τον 18χρονο μέσο του Ολυμπιακού, γεγονός που προμηνύει μάχη μεταξύ των δύο συλλόγων της Premier League.

Ο νεαρός χαφ έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων μετά την εντυπωσιακή πρώτη του σεζόν στην ανδρική ομάδα των «ερυθρόλευκων» αλλά και λόγω της σημαντικής διάκρισης που κατέκτησε, καθώς αναδείχθηκε νικητής του Golden Boy Web Award 2025 της Tuttosport, αφήνοντας πίσω μεγάλα ταλέντα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, όπως ο Άρντα Γκιουλέρ της Ρεάλ Μαδρίτης και ο περσινός νικητής Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους.

Όπως τονίζει η Sun, Γιουνάιτεντ και Μπράιτον έχουν τον Μουζακίτη στο «ραντάρ» τους για περισσότερο από έναν χρόνο, από τη στιγμή που ο ποδοσφαιριστής καθιερώθηκε στο βασικό ροτέισον του Ολυμπιακού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της αγγλικής ιστοσελίδας, ο Ολυμπιακός δεν προτίθεται να συζητήσει καμία πρόταση που θα υπολείπεται των 40 εκατομμυρίων λιρών.

Επιβεβαιώνει και η ισπανική Mundo Deportivo

Το θέμα επιβεβαιώνει με σημερινό δημοσίευμα της η «Mundo Deportivo», η οποία αποκαλύπτει πως το wonderkid των Πειραιωτών βρίσκεται πλέον στο μπλοκάκι του Ρούμπεν Αμορίμ.

«Ο Έλληνας παίκτης έχει έντονη παρουσία αυτή τη σεζόν και αρκετές ομάδες της Premier League έχουν εκφράσει ενδιαφέρον γι’ αυτόν αφού εκτός από την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, τον κοιτάζουν Μπράιτον, Άρσεναλ και Άστον Βίλα.

Ο Μουζακίτης έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του είναι περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ», αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.