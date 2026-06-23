«Βόμβα» από δημοσιογράφο του ESPN: Στους Μαϊάμι Χιτ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Μία από τις μεγαλύτερες ανταλλαγές των τελευταίων ετών αλλάζει τα δεδομένα στο ΝΒΑ, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παίρνει την απόφαση να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του μετακομίζοντας από το Μιλγουόκι στην ηλιόλουστη Φλόριντα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες του δημοσιογράφου ESPN, Σαμς Σαράνια, οι Μιλγουόκι Μπακς συμφώνησαν να παραχωρήσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις στους Μαϊάμι Χιτ, λαμβάνοντας ως αντάλλαγμα τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκεζ Τζούνιορ, Κάσπαρας Γιακουτσιόνις, τρία picks πρώτου γύρου, ένα swap pick και ένα pick δεύτερου γύρου.

Η συμφωνία θεωρείται ιστορική για το Μαϊάμι, καθώς ο Πατ Ράιλι προσθέτει στο ρόστερ έναν από τους κορυφαίους παίκτες της γενιάς του, συνεχίζοντας την παράδοση των μεγάλων μεταγραφικών χτυπημάτων των Χιτ. Ο δύο φορές MVP του NBA και MVP των Τελικών του 2021 αναμένεται να δημιουργήσει ένα εκρηκτικό δίδυμο με τον Μπαμ Αντεμπάγιο, με στόχο την επιστροφή της ομάδας στην κορυφή της Ανατολής.

Από την άλλη πλευρά, το Μιλγουόκι γυρίζει σελίδα. Οι Μπακς εξασφάλισαν τέσσερις νεαρούς παίκτες με προοπτική, μαζί με σημαντικό draft capital, επιλέγοντας ένα πακέτο που προσφέρει ευελιξία και δυνατότητα αναδόμησης για τα επόμενα χρόνια.

Η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Μέσα στο κλίμα της φημολογίας που προηγήθηκε, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δημοσίευσε το βράδυ της Δευτέρας προς Τρίτη στον λογαριασμό του στο Instagram ένα μήνυμα που προκάλεσε πολλές ερμηνείες.

«Θεέ μου, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διαδρομή», έγραψε ο Έλληνας άσος.