«Βόμβα» από Φουρνιέ: Σκέφτεται να αποσυρθεί από τα παρκέ μόλις λήξει το συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό

Ο Εβάν Φουρνιέ έδωσε εκτενή συνέντευξη στη γαλλική «Equipe», στην οποία μίλησε για όλους και για όλα και δήλωσε πως θεωρεί πολύ πιθανό ότι θα αποσυρθεί από την ενεργό δράση μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

Επιπρόσθετα, αναναφέρθηκε στο ενδεχόμενο της κατάκτησης του τροπαίου της φετινής EuroLeague στο «Telekom Center Athens», για το οποίο είπε πως δε μπορεί ούτε να φανταστεί το συναίσθημα, που αναμένεται να του προκαλέσει, υπογραμμίζοντας πως ο ευρωπαϊκός τίτλος είναι ο μεγαλύτερος στόχος των Πειραιωτών.

Οι δηλώσεις του Εβάν Φουρνιέ στην «Equipe»

Ο 33χρονος Γάλλος τόνισε ότι η περσινή απογοήτευση μετά το Final Four του Άμπου Ντάμπι και την ήττα από τη Μονακό ήταν τεράστια, όμως ανέφερε πως οφείλουν να αφήσουν τα περσινά γεγονότα πίσω τους και να εστιάσουν στη φετινή προσπάθεια.

Επίσης, προσέθεσε ότι δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί τα συναισθήματα που θα προκαλέσει στους οπαδούς του Ολυμπιακού μία πιθανή κατάκτηση της EuroLeague στην έδρα του μισητού αντιπάλου, Παναθηναϊκού AKTOR και αναφέρθηκε στην αγάπη του κόσμου των «ερυθρολεύκων».

Για την περσινή ήττα από τη Μονακό και το ενδεχόμενο της κατάκτησης του τροπαίου στο «Telekom Center Athens»: «Όπως συμβαίνει με όλες τις απογοητεύσεις, πρέπει να προχωρήσεις γιατί η ζωή συνεχίζεται, όπως όλες οι εποχές διαδέχονται η μία την άλλη. Αλλά μόλις το αναφέρεις, νευριάζεις. Είναι μία απογοήτευση. Είναι μέρος των προκλήσεων για τον Ολυμπιακό, που έχει υποφέρει τόσο πολύ στα Final Four της EuroLeague.

Σε μία σειρά play off πέρυσι, δε θα είχαμε αντίπαλο. Αλλά είναι ένα διαφορετικό σύστημα. Πρέπει να δαμάσουμε αυτό το θηρίο.

Μία νίκη στο «Telekom Center Athens», κατά κόσμον ΟΑΚΑ, την έδρα του αντιπάλου του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού AKTOR, τι θα προκαλούσε στην Ελλάδα; Δεν έχω ιδέα. Ο Κώστας Παπανικολάου μου μίλησε για τις προηγούμενες κατακτήσεις της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, το 2012 και το 2013.

Χρειάστηκε μιάμιση ώρα να φτάσουμε από το αεροδρόμιο στο γήπεδο, επειδή οι οπαδοί της ομάδας είχαν κλείσει τον αυτοκινητόδρομο και συνόδευαν την αποστολή της ομάδας. Οπότε, μία νίκη στο ΟΑΚΑ... είναι δύσκολο να το φανταστεί κανείς. Ειλικρινά, δε θέλω να το σκέφτομαι, δε θέλω να μπει αυτή αυτή η ιδέα στο κεφάλι μου».

Επίσης, αναφέρθηκε στο μέλλον του. Ο Εβάν Φουρνιέ είναι 33 χρονών και βρίσκεται στη δύση της καριέρας του, υπογραμμίζοντας πως δεν έχει καταλήξει ακόμα σε κάποια απόφαση, αλλά θεωρεί πολύ πιθανό να αποσυρθεί από την ενεργό δράση, μόλις ολοκληρωθεί το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό.

«Για να πω την αλήθεια, νομίζω ότι θα ολοκληρώσω αυτό το συμβόλαιο και θα αποσυρθώ. Δεν θα συνεχίσω περισσότερο. Δεν το έχω σκεφτεί ή αποφασίσει εντελώς, αλλά αυτή είναι η ιδέα. Μου είναι όλο και πιο δύσκολο να αντιμετωπίζω μικρά πράγματα που με κάνουν να το σκέφτομαι.

Μην με παρεξηγείτε. Στις προπονήσεις δίνω το 150%. Κανείς δεν θέλει να κερδίσει την Ευρωλίγκα περισσότερο από μένα. Αλλά υπάρχουν και στιγμές, για παράδειγμα όταν ταξιδεύω, που έχω βαρεθεί. Θέλω να είμαι με τα παιδιά μου, να ταξιδεύω με τη γυναίκα μου, τους γονείς μου, να απολαύσω τη ζωή που δεν είχα μέχρι τώρα επειδή το μπάσκετ μου έπαιρνε όλο το χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Ξέρω ότι δεν είναι για τώρα. Δεν είναι η πρώτη φορά·είχα ήδη σκεφτεί να τα παρατήσω όλα μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Όταν είδα ότι η μόνη μου ευκαιρία στο ΝΒΑ ήταν χάλια, ρώτησα τον εαυτό μου: “θέλεις πραγματικά να ξεκινήσεις από την αρχή σε αυτό το στάδιο της καριέρας σου”;

Αλλά μετά από δύο εβδομάδες χωρίς μπάσκετ, ανυπομονούσα να επιστρέψω στο παιχνίδι και αποφάσισα να ζήσω μια τελευταία συγκίνηση στην Ελλάδα», ανέφερε κλείνοντας, αφήνοντας έτσι να εννοηθεί πως προτεραιότητα για τον ίδιο αποτελεί τόσο η αθλητική επιτυχία, όσο και οι στιγμές με την οικογένειά του.