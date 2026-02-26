«Βόμβα» από Κριστιάνο Ρονάλντο: Eπιστρέφει στην Ισπανία ως αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο πέρα από το ποδοσφαιρικό του ταλέντο, φαίνεται πως προσπαθεί να διευρύνει τους ορίζοντές του και στο επιχειρην, καθώς έκανε μια κίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου που θα συζητηθεί.

Συγκεκριμένα ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αγόρασε το 25% της Αλμερία, ομάδας που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της LaLiga 2 και, διεκδικεί την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του ισπανικού πρωταθλήματος καθώς αυτή την στιγμή βρίσκεται στην 3η θέση. Η κίνηση αυτή γίνεται από την μητρική εταιρία του Κριστιάνο που σιγά σιγά εδραιώνει τον Πορτογάλο στον επιχειρηματικό κόσμο του ποδοσφαίρου, με τις οικονομικές λεπτομέρειες να μην έχουν γίνει ακόμα γνωστές.

Ο Ρονάλντο σε σχετική του ανακοίνωση δήλωσε: «Πάντα είχα τη φιλοδοξία να συμβάλλω στο ποδόσφαιρο πέρα από τον αγωνιστικό χώρο. Η Αλμερία είναι ένας σύλλογος με στέρεες βάσεις και ξεκάθαρες προοπτικές ανάπτυξης. Είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα συνεργαστώ με τη διοίκηση για να στηρίξω την επόμενη φάση εξέλιξης του συλλόγου». Η ανακοίνωση αυτή δημοσιεύτηκε την Πέμπτη (26/2) και σύμφωνα με αυτή «η επένδυση θα ενταχθεί στην CR7 Sports Investments» η οποία είναι μια νεοσύστατη θυγατρική της CR7 SA που δημιουργήθηκε από τον ποδοσφαιριστή της Αλ Νάσρ για να διαχειρίζεται τις επιχειρήσεις του στον αθλητικό τομέα και όπως τόνισε: «Η CR7 Sports Investments θα λειτουργεί ως όχημα για την αξιολόγηση και υλοποίηση στρατηγικών ευκαιριών στον χώρο του επαγγελματικού αθλητισμού».

Σχετική ανακοίνωση έβγαλε και ο πρόεδρος της Αλμερία, Μοχάμεντ Αλ Κερεϊτζι, ο οποίος επιβεβαίωσε την πώληση λέγοντας: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που ο Κριστιάνο επέλεξε τον σύλλογό μας για να επενδύσει. Θεωρείται ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών, γνωρίζει πολύ καλά τα ισπανικά πρωταθλήματα και κατανοεί τις προοπτικές αυτού που χτίζουμε εδώ, τόσο σε επίπεδο πρώτης ομάδας όσο και ακαδημιών.»