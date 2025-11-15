«Βόμβα» από νέα έρευνα για Αθήνα: Η Ελλάδα πληρώνει το 70% των ευρωπαϊκών ζημιών σε σεισμούς

Στο «κόκκινο» του σεισμικού κινδύνου βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρήματα του Ευρωπαϊκού Μοντέλου Σεισμικού Κινδύνου (ESRM20), το οποίο αναπτύχθηκε από το δίκτυο European Facilities for Earthquake Hazard and Risk (EFEHR) και αποτελεί την πρώτη πλήρως εναρμονισμένη και ανοιχτή αξιολόγηση για την Ευρώπη.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθώς το μοντέλο επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα, μαζί με την Τουρκία, την Ιταλία, την Αλβανία και τη Ρουμανία, κατατάσσεται στις χώρες με τον υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο στην Ευρωπαϊκή ήπειρο.

Η Αθήνα δίπλα σε Κωνσταντινούπολη και Νάπολη

Η ανάλυση του ESRM20 εστιάζει στον συσσωρευμένο κίνδυνο, ο οποίος εκτιμά τον δυνητικό οικονομικό και ανθρωπιστικό αντίκτυπο των μελλοντικών σεισμών. Σύμφωνα με τα συμπεράσματα, ο υψηλότερος κίνδυνος συγκεντρώνεται στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία βρίσκονται σε περιοχές με υψηλή σεισμική επικινδυνότητα.

Η Αθήνα κατονομάζεται ρητά ως μία από τις πόλεις που συγκεντρώνουν τον υψηλότερο σεισμικό κίνδυνο στην Ευρώπη, μαζί με:

Κωνσταντινούπολη και Σμύρνη (Τουρκία)

και (Τουρκία) Κατάνια και Νάπολη (Ιταλία)

και (Ιταλία) Βουκουρέστι (Ρουμανία)

Οι παράγοντες που εκτοξεύουν τον κίνδυνο στην Αττική και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές της Ελλάδας είναι τρεις: η υψηλή σεισμική επικινδυνότητα, η πυκνότητα πληθυσμού και κτιρίων και κυρίως, η παλαιότητα των κατασκευών.

70% των οικονομικών απωλειών σε 3 χώρες

Σε εθνικό επίπεδο, η εικόνα για τη χώρα μας είναι εξαιρετικά σοβαρή:

Η μέση ετήσια οικονομική απώλεια (Average Annual Economic Loss) για όλη την Ευρώπη υπολογίζεται σε περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ .

(Average Annual Economic Loss) για όλη την Ευρώπη υπολογίζεται σε περίπου . Σχεδόν το 70% αυτής της συνολικής απώλειας συσσωρεύεται μόνο σε τρεις χώρες: Ιταλία, Τουρκία και Ελλάδα.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα φέρει ένα δυσανάλογα μεγάλο μερίδιο του δυνητικού οικονομικού κόστους των σεισμών στην ήπειρο.

Ποιοι παραγοντες προκαλούν τον κίνδυνο

Σύμφωνα με τους επιστήμονες του EFEHR, ο κίνδυνος οφείλεται κυρίως:

Στα παλαιότερα κτίρια, ειδικά όσα χτίστηκαν πριν από τη δεκαετία του 1980 (πριν την εφαρμογή των σύγχρονων αντισεισμικών κανονισμών). Στις αστικές περιοχές με μεγάλη συγκέντρωση κατοίκων και υποδομών. Στα κτίρια που σχεδιάστηκαν με παρωχημένους αντισεισμικούς κανονισμούς, τα οποία συμβάλλουν τα μέγιστα στις απώλειες ζωών και στα οικονομικά κόστη.

Τα ευρήματα αυτά, που παρέχουν δεδομένα σε εθνικό αλλά και σε επίπεδο Πρώτης Διοικητικής Διαίρεσης (Περιφέρειας), κρίνονται ζωτικής σημασίας για τις πολιτικές προστασίας και τον σχεδιασμό μέτρων άμβλυνσης του κινδύνου στις ελληνικές περιοχές με τη μεγαλύτερη έκθεση.