Η αμφιλεγόμενη κατάκτηση του Κόπα Άφρικα από το Μαρόκο, ανετράπει και το τρόπαιο τελικά με οριστική απόφαση του CAS επιστρέφει στη Σενεγάλη.

Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η ομάδα του Σαντιό Μανέ, αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο, όταν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ του Μαρόκου δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της κανονικής διάρκειας. Ο ίδιος ο αρχηγός των Αφρικανών, τους έπεισε να επιστρέψουν στο χορτάρι και τότε ο Μπραχίμ Ντίαζ, έχασε την εκτέλεση. Στην παράταση με γκολ του Παπέ Γκέγιε, το τρόπαιο κατέληξε σε εκείνους, αλλά στα «χαρτιά» λόγω της αποχώρησής τους κατέληξε στο Μαρόκο.

BREAKING: Senegal's Africa Nations Cup title restored after appeal upheld by Court of Arbitration for Sporthttps://t.co/tBHHJbdgx5 — Martyn Ziegler (@martynziegler) November 24, 2026

Προφανώς έγινε έφεση και σήμερα το CAS αποφάσισε, ότι οι κανονισμοί ορίζουν ότι οι αποφάσεις του διαιτητή είναι τελεσίδικες, αλλά οι δικαστές της CAF επικαλέστηκαν τους κανονισμούς του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής, σύμφωνα με τους οποίους εάν μια ομάδα “αρνηθεί να αγωνιστεί ή αποχωρήσει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από τη κανονική λήξη του αγώνα χωρίς την έγκριση του διαιτητή, θα θεωρείται ηττημένη και θα αποκλείεται οριστικά από την τρέχουσα διοργάνωση”.