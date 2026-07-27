«Βόμβα» από τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο: Προφορική συμφωνία της ΑΕΚ με τον Μάγιερ

Άμεσες είναι οι εξελίξεις στην ΑΕΚ για την ενίσχυση στον άξονα μετά την πώληση του Πινέδα στην Μοντερέι. Όπως αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι [κιτρινόμαυροι» έχουν έρθει σε συμφωνία με την Βόλφσμπουργκ για την απόκτηση του Λόβρο Μάγιερ!

🚨🟡⚫️ EXCL: AEK Athens verbally agree on deal to sign Croatian midfielder Lovro Majer from Wolfsburg.



Fee over €6m for Majer who will travel this week for medical tests and signatures. 🇭🇷 pic.twitter.com/06ZzOurNB9 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 27, 2026

Η Ένωση έχει βάλει στο τραπέζι 6 εκατομμύρια ευρώ για να αποκτήσει τον 28χρονο Κροάτη μέσο, ενώ όπως υποστηρίζει ο Ρομάνο, ο παίκτης αναμένεται μέσα στην εβδομάδα στην χώρα μας για να υποβληθεί στις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει, για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή.

Το who is who του Μάγιερ

Ο Μάγιερ αποτελεί έναν από τους πιο ποιοτικούς Κροάτες χαφ της γενιάς του. Αγωνίζεται κυρίως ως επιτελικός μέσος, ενώ μπορεί με την ίδια άνεση να καλύψει και τη θέση του κεντρικού χαφ, χάρη στην εξαιρετική τεχνική του, την ποδοσφαιρική του αντίληψη και την ικανότητά του στη δημιουργία παιχνιδιού.

Ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία από τη Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ, πριν επιστρέψει στη Ντινάμο Ζάγκρεμπ, όπου καθιερώθηκε και πανηγύρισε τίτλους. Το 2021 μεταγράφηκε στη Ρεν και δύο χρόνια αργότερα αποκτήθηκε από τη Βόλφσμπουργκ, με την οποία δεσμευόταν με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028.

Παράλληλα, αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Κροατίας, μετρώντας 38 συμμετοχές και εννέα γκολ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε, ο Μάγιερ αγωνίστηκε σε 30 αγώνες με την φανέλα της Βόλφσμπουργκ, μετρώντας συνολικά 3 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.