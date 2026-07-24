Βόμβα από τους Τούρκους: Αποκάλυψαν τις λεπτομέρειες του deal Λιβάκοβιτς - Ολυμπιακού

Με τον Κωνσταντίνο Τζολάκη να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου, ο Ολυμπιακός ψάχνει ήδη τον αντικαταστάτη του Έλληνα πορτιέρο. Έτσι βρήκαν την λύση στο πρόσωπο του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς και όπως αναφέρουν τουρκικά δημοσιεύματα, ο Κροάτης είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει για λογαριασμό των Πειραιωτών.

Μάλιστα γειτονικό δημοσίευμα ρίχνει βόμβα και αποκαλύπτει τους οικονομικούς όρους μεταξύ Ολυμπιακού και Φενερμπαχτσέ. Αναλυτικότερα, το σχετικό δημοσίευμα αναφέρει πως ο Ολυμπιακός θα καταβάλει ένα ποσό στους Τούρκους που ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με την ενεργοποίηση των μπόνους, το ποσό της συμφωνίας θα φτάσει τα 6.5 εκατομμύρια ευρώ.

«Έγινε γνωστό ότι η Φενερμπαχτσέ θα εισπράξει 5 εκατ. ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα μπόνους, από αυτή τη μεταγραφή. Με την ενεργοποίηση των προβλεπόμενων μπόνους, το συνολικό ποσό μπορεί να φτάσει τα 6,5 εκατ. ευρώ. Η Φενερμπαχτσέ είχε αποκτήσει τον Κροάτη τερματοφύλακα από την Ντινάμο Ζάγκρεμπ το καλοκαίρι του 2023, καταβάλλοντας 6,65 εκατ. ευρώ».

Ποιος είναι ο Λιβάκοβιτς

Ο Ντομινίκ Λιβάκοβιτς, ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του καριέρα από την κροατική Ζαντάρ το 2007, ενώ πέντε χρόνια μετά τον «τσίμπησε» η μεγάλη δύναμη του κροατικού ποδοσφαίρου, Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Εκεί προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα το 2015 και παραχωρήθηκε δανεικός στην ΝΚ Ζάγκρεμπ για ένα χρόνο. Όταν επέστρεψε καθιερώθηκε και η Φενερμπαχτσέ προσέφερε στους Κροάτες ένα ποσό που άγγιξε τα 6.5 εκατομμύρια ευρώ.

Στην διετή θητεία του με τους Τούρκους παραχωρήθηκε δανεικός στην Χιρόνα, ενώ πια αγωνίζεται και πάλι ως δανεικός στην Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Σε εθνικό επίπεδο η σπουδαιότερη στιγμή με τη εθνική του ομάδα, ήταν στο Μουντιάλ του Κατάρ(2022), καθώς στην «ρώσικη ρουλέτα», κόντρα σε Βραζιλία και Ιαπωνία, ήταν ο πρωταγωνιστής, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.