«Βόμβα» Bloomberg: Η ΕΕ «παγώνει» τη διαδικασία επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση κινείται προς το πάγωμα της διαδικασίας επικύρωσης της εμπορικής της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ζητά περισσότερες λεπτομέρειες από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το νέο της πρόγραμμα περί δασμών, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Το πρακτορείο Reuters που αναμεταδίδει την είδηση σημειώνει ότι μέχρι στιγμής δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει την πληροφορία, ωστόσο το AFP αναφέρει σε δημοσίευμα ότι «μέλη του Ευρωκοινοβουλίου δηλώνουν ότι προτίθενται να αναστείλουν την προώθηση της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, μετά τις πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις.



Βουλευτές από διαφορετικές πολιτικές ομάδες στο Ευρωκοινοβούλιο δήλωσαν στο Agence France-Presse (AFP) ότι «στηρίζουν την αναστολή της διαδικασίας έως ότου υπάρξει μεγαλύτερη σαφήνεια σχετικά με το τι σημαίνει η δικαστική απόφαση για την Ευρωπαϊκή Ένωση».



Όπως έκανε νωρίτερα γνωστό η αρμόδια Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων των ΗΠΑ (CBP), μετά την απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ που τους έκρινε παράνομους, από αύριο Τρίτη στις 12:01 τοπική ώρα (07:01 ⁠ώρα Ελλάδας) προχωρά σε διακοπή της είσπραξης των λεγόμενων «ανταποδοτικών» δασμών του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.



Η αναστολή της είσπραξης δασμών συμπίπτει με την επιβολή από τον Τραμπ ενός νέου, παγκόσμιου οριζόντιου δασμού, για να αντικαταστήσει αυτούς που καταργήθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο την Παρασκευή. Ειδικότερα, με ψήφους 6-3, το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την Παρασκευή το μεγαλύτερο μέρος των δασμών που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος πέρυσι, κρίνοντας ότι ο νόμος περί έκτακτης ανάγκης στον οποίο βασίστηκε δεν επέτρεπε την επιβολή τους. Επικαλούμενος διαφορετική νομοθεσία, ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά παγκόσμιο δασμό 10% και στη συνέχεια 15%, με πιθανή διάρκεια πέντε μηνών, την ώρα που η κυβέρνηση του αναζητά πιο μόνιμες λύσεις.

