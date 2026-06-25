«Βόμβα» για την μάχη των Legends: Αναβλήθηκε ο αγώνας του Ζαμπίδη με τον Μεϊγουέδερ

Το Σάββατο (27/6) ήταν προγραμματισμένο το «Battle of the Legends» εκεί που ο Μιχάλης Ζαμπίδης θα αντιμετώπιζε τον Φλόιντ Μεϊγουέδερ σε μια τρομερή και πολυαναμενόμενη μονομαχία.

Παρόλο που ο Αμερικάνος μποξέρ ταξίδεψε κανονικά στην Ελλάδα, όπως έγινε γνωστό στην συνέντευξη τύπου,η οποία ξεκίνησε με πάνω από δύο ώρες καθυστέρηση, η σπουδαία αναμέτρησει αναβάλλεται και αναμένεται να γίνει τον Σεπτέμβριο.

Παρά την απρόσμενη αναβολή, οι δυο πρωταγωνιστές πέρασαν από την τροπαιοθήκη που βρίσκεται στην είσοδο του Fitness Club, έδωσαν τις συνεντεύξεις τους και συμμετείχαν στις προγραμματισμένες εκδηλώσεις. Ο Μεϊγουέδερ εμφανίστηκε ευδιάθετος και χαμογελαστός και δήλωσε μεταξύ αλλων πως: «Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι πάλι στην Ελλάδα, έχω έρθει πολλές φορές. Πάντα είναι ωραίο να επιστραφείς σε μια τόσο ωραία χώρα με τόσο θετικούς ανθρώπους και τρομερό καιρό».

Από την άλλη ο Μιχάλης Ζαμπίδης δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή για αυτόν αυτή η μάχη και αυτό το event, ενώ τόνισε πως πρόκειται και για ένα μεγάλο challenge.

Ο λόγος της αναβολής

Ο λόγος της αναβολής αφορά μια κόντρα του Αμερικάνου με την CSI Sports η οποία μπλόκαρε το μεγάλο event που θα γινόταν στο Telekom Center Athens το Σάββατο. Συγκεκριμένα η εταιρεία κατέθεσε αγωγή κατά του θρυλικού πυγμάχου, υποστηρίζοντας οτι είχε προχωρήσει σε οικονομικές συμφωνίες μαζί του για την αποκλειστικά δικαιώματα προώθησης και διοργάνωσης συγκεκριμένων αγώνων επίδειξης και υψηλού ενδιαφέροντος, όπως για παράδειγμα ένας αγώνας εναντίον του Μάικ Τάισον ή μια ρεβάνς με τον Μάνι Πακιάο. Μάλιστα η εταιρία ισχυρίζεται πως έχει δώσει και 4,65 εκατομμύρια δολάρια ως προκαταβολή για συγκεκριμένα δικαιώματα.

Έτσι η CSI αντιδρά καθώς ισχυρίζεται ότι ο Μεϊγουέδερ δεν είχε το δικαίωμα να προχωρήσει σε άλλες συμφωνίες ή διοργανώσεις, κάτι που έκανε με άλλους promoters, επομένως η εταιρία θεωρεί πωςροχώρησε σε παραβίαση συμβολαίου. Έτσι η CSI μπλόκαρε τον αγώνα κατηγορώντας τον Αμερικάνο μποξέρ ότι παραβιάζει τα συμβατικά δικαιώματά της και πέρα από την επιστροφή των χρημάτων που του έχει δώσει, θα απαιτήσει και αποζημιώσεις που ενδέχεται να φτάνουν σε πολύ υψηλότερα ποσά.