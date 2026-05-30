«Βόμβα» για το Μπάκιγχαμ: Γνώριζαν από το 2020 για τις οικονομικές ατασθαλίες του Άντριου

Νέα ερωτήματα για το τι γνώριζε το Παλάτι του Μπάκιγχαμ και από πότε, προκαλούν δικαστικά έγγραφα που φέρουν τη βασιλική αυλή να είχε λάβει ήδη από το 2020 μεγάλο όγκο ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σχετικά με τις αμφιλεγόμενες οικονομικές δραστηριότητες του Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ, κατά την περίοδο που υπηρετούσε ως εμπορικός απεσταλμένος του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του βρετανικού Τύπου, το αρχείο περιλάμβανε έως και 30.000 emails.

Όπως προκύπτει από τα σχετικά δικαστικά έγγραφα, αντίγραφο του αρχείου παραδόθηκε τον Μάιο του 2020 στον Λόρδο Τσάμπερλεϊν, τον ανώτατο αξιωματούχο του Βασιλικού Οίκου. Σε μεταγενέστερη δικαστική αναφορά του 2022 γίνεται επίσης λόγος για παράδοση του υλικού στο Παλάτι του Μπάκιγχαμ τον Ιούλιο του ίδιου έτους, γεγονός που δείχνει ότι η βασιλική αυλή είχε ενημερωθεί χρόνια πριν από την έναρξη των σημερινών ερευνών.

Το Παλάτι, ερωτηθέν για το τι απέγινε το συγκεκριμένο υλικό, απέφυγε να τοποθετηθεί επί της ουσίας, επικαλούμενο την εν εξελίξει αστυνομική έρευνα. Σε σχετική δήλωση ανέφερε ότι, λόγω της τρέχουσας έρευνας για τον Άντριου Μαουντμπάτεν-Ουίνδσορ, δεν είναι δυνατόν να υπάρξει οποιοδήποτε σχόλιο για τα ζητήματα αυτά.

«Ανοίγει» κι άλλο η έρευνα για τον Άντριου

Η υπόθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η αστυνομία του Thames Valley έχει ήδη απευθύνει νέα δημόσια έκκληση για πληροφορίες στο πλαίσιο της έρευνας που διεξάγει μετά τη σύλληψή του νωρίτερα φέτος με την υποψία παράβασης καθήκοντος. Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, η έρευνα έχει διευρυνθεί και εξετάζει, πέρα από ζητήματα διαρροής εμπιστευτικών πληροφοριών, και άλλους ισχυρισμούς για ενδεχόμενη κατάχρηση εξουσίας ή ανάρμοστη συμπεριφορά.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ηλεκτρονικά μηνύματα που φέρονται να σχετίζονται με αμφιλεγόμενες οικονομικές συναλλαγές και επαφές του Άντριου με την οικογένεια Ρόουλαντ και τη Banque Havilland. Νωρίτερα φέτος, είχαν δημοσιευθεί emails που φέρονται να δείχνουν ότι είχε ζητήσει εμπιστευτική ενημέρωση από το βρετανικό υπουργείο Οικονομικών το 2010 σχετικά με τον τραπεζικό τομέα της Ισλανδίας και στη συνέχεια τη διαβίβασε σε επιχειρηματικό του σύνδεσμο. Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται πιθανό να περιλαμβανόταν και στο αρχείο που παραδόθηκε στο Παλάτι.

Στο «μικροσκόπιο» και η Ελισάβετ

Οι αποκαλύψεις προστίθενται σε μια ήδη επιβαρυμένη εικόνα γύρω από τον Άντριου Μαουντμπάτεν - Ουίνδσορ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τον πυρήνα της δημόσιας βασιλικής ζωής. Το Reuters είχε μεταδώσει πρόσφατα ότι έγγραφα της βρετανικής κυβέρνησης έδειξαν πως η αείμνηστη βασίλισσα Ελισάβετ είχε πιέσει παλαιότερα για τον διορισμό του στη θέση του εμπορικού απεσταλμένου, χωρίς να φαίνεται να έχει προηγηθεί ουσιαστικός έλεγχος καταλληλότητας ή ασφάλειας.

Προς το παρόν, παραμένει ασαφές τι ακριβώς περιείχε το πλήρες αρχείο των emails, αν αξιολογήθηκε από τη βασιλική αυλή και ποια, αν υπήρξαν, ήταν η αντίδραση ή τα επόμενα βήματα του Παλατιού μετά την παραλαβή του. Ωστόσο, η αποκάλυψη ότι το υλικό είχε φτάσει στο Μπάκιγχαμ ήδη από το 2020 αναμένεται να αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τον βαθμό γνώσης, εποπτείας και ευθύνης της βασιλικής αυλής στην υπόθεση.