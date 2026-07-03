«Βόμβα» με Πελίστρι: Ο ατζέντης του ψάχνει ομάδα, ανοιχτό το μέλλον στον Παναθηναϊκό

Ανατροπή προκύπτει στην υπόθεση του Φακούντο Πελίστρι, καθώς ο εκπρόσωπός του αποκάλυψε πως εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποχώρησής του από τον Παναθηναϊκό μέσα στο καλοκαίρι.

Ο 24χρονος εξτρέμ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Ουρουγουάη στο Μουντιάλ, χωρίς να καταγράψει ούτε μία συμμετοχή, και αναμένεται να ενσωματωθεί τις επόμενες ημέρες στην προετοιμασία των «πράσινων», έχοντας πάρει επιπλέον άδεια.

Ωστόσο, οι δηλώσεις του μάνατζέρ του, Εντγκάρδο Λασάβλια, σε μέσο της Ουρουγουάης άνοιξαν θέμα για το μέλλον του διεθνούς άσου. «Εξετάζουμε την πιθανότητα να αλλάξει ομάδα ο Φακούντο. Αν αυτό δεν συμβεί, τότε θα μείνει στην Ελλάδα χωρίς κανένα πρόβλημα», ανέφερε χαρακτηριστικά στο «Sport890», αφήνοντας όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

🗣️ Habla Edgardo Lasalvia en @Sport890.



🎙️ “Me pareció una falta de respeto lo que le hicieron a Facu Pellistri en la selección”



🎙️ “Después de todo lo que hizo en este proceso no merecía ir al Mundial y no pisar la cancha”



🎙️ “Estamos buscando alguna posibilidad para que… pic.twitter.com/HORsM0TwZc — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) July 2, 2026

Ο Λασάβλια στάθηκε και στη διαχείριση του Πελίστρι από την εθνική Ουρουγουάης στο Παγκόσμιο Κύπελλο, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια. «Αυτό που του έκαναν ήταν έλλειψη σεβασμού. Μετά από όλα όσα έχει προσφέρει, δεν του άξιζε να πάει στο Μουντιάλ και να μην αγωνιστεί ούτε ένα λεπτό», τόνισε, ασκώντας κριτική στις επιλογές της τεχνικής ηγεσίας.

Πλέον, το ενδιαφέρον στρέφεται στις εξελίξεις των επόμενων εβδομάδων, καθώς η πλευρά του ποδοσφαιριστή θα αναζητήσει πιθανές επιλογές, με την παραμονή στον Παναθηναϊκό να εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι.