Βόμβα μεγατόνων από τη Φενέρμπαχτσε: Βρίσκεται σε προφορική συμφωνία με τον Μοχάμεντ Σαλάχ

Είναι γνωστό από τα μέσα της φετινής σεζόν ό,τι οΜοχάμεντ Σαλάχ θα αποχωρηστεί την αγαπημένη του Λίβερπουλ και θα κοιτάξει στα 33 του να βρει μία ομάδα που θα είναι και εκεί πρωταγωνιστής.

Μιλάμε για έναν παίκτη που έχει καταρρίψει κάθε πιθανό ρεκόρ των «reds» και θεωρείται πλέον βασικό κομμάτι της ιστορίας της. Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν βέβαια και για τον Αιγύπτιο ήρθε η στιγμή να αλλάξει «παραστάσεις».

Η πρόταση της Φενέρμπαχτσε

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα η Φενέρ έχει ρίξει στο «τραπέζι» 12-13 εκατομμυρία ευρώ, με διάρκεια τριών ετών, σε μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις που έχουν συζητηθεί το τελευταίο διάστημα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Οι δύο πλευρές έχουν φτάσει στη προφωρική συμφωνία με το τελικό «οκ» που απομένει να είναι του νέου προέδρου της Φενέρμπαχτσε, μετά τις εκλογές του συλλόγου.

Οπως αναφέρει χαρακτηριστικά η «Sabah» η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, με τις εξελίξεις να αναμένονται μετά τις διοικητικές αλλαγές στον σύλλογο, οι οποίες θα καθορίσουν αν η μεγάλη αυτή μεταγραφή θα προχωρήσει στο τελικό της στάδιο.