Σπορ Μοχάμεντ Σαλάχ Μεταγραφές Ποδόσφαιρο Τουρκία

«Βόμβα» μεγατόνων από Τουρκία: Κλείνει στην Τράμπζονσπορ ο Σαλάχ

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από Τουρκία, ο Μοχάμεντ Σαλάχ συμφώνησε με την Τράμπζονσπορ και θα υπογράψει διετές συμβόλαιο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Ένα ακόμη μεταγραφικό «σίριαλ» του ποδοσφαιρικού καλοκαιριού, εκείνο του Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί με μία κίνηση που «ταράζει» τα μεταγραφικά νερά.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η τουρκική ομάδα έχει συμφωνήσει με τον Μοχάμεντ Σαλάχ για διετές συμβόλαιο και το μόνο που απομένει η επίσημη ανακοίνωση.

Για την απόκτηση του είχαν ενδιαφερθεί και οι ΜπεσίκταςΦενέρμπαχτσε και Κάνσας Σίτι, όμως η Τράμπζονσπορ κατάφερε να κάνει την κίνηση... ματ και να κλείσει τον Αιγύπτιο αστέρα.

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Σπορ Μοχάμεντ Σαλάχ Μεταγραφές Ποδόσφαιρο Τουρκία

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