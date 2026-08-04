«Βόμβα» μεγατόνων από Τουρκία: Κλείνει στην Τράμπζονσπορ ο Σαλάχ

Ένα ακόμη μεταγραφικό «σίριαλ» του ποδοσφαιρικού καλοκαιριού, εκείνο του Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως φαίνεται θα ολοκληρωθεί με μία κίνηση που «ταράζει» τα μεταγραφικά νερά.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Γιαγκίζ Σαμπουντσούογλου, η τουρκική ομάδα έχει συμφωνήσει με τον Μοχάμεντ Σαλάχ για διετές συμβόλαιο και το μόνο που απομένει η επίσημη ανακοίνωση.

Για την απόκτηση του είχαν ενδιαφερθεί και οι Μπεσίκτας, Φενέρμπαχτσε και Κάνσας Σίτι, όμως η Τράμπζονσπορ κατάφερε να κάνει την κίνηση... ματ και να κλείσει τον Αιγύπτιο αστέρα.