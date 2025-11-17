Βορίζια: Φωτογραφίες με τον 23χρονο σε γάμο πριν από την έκρηξη της βόμβας

Το φως της δημοσιότητας είδε μια φωτογραφία ντοκουμέντο που προέρχεται από βιντεοληπτικό υλικό (που φέρεται να περιλαμβάνεται στη δικγραφία) στην οποία εμφανίζεται ο 23χρονος κατηγορούμενος για την τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι των Φραγκιαδάκιδων στο χωριό Βορίζια.

Ο νεαρός άνδρας αφέθηκε ελεύθερος, νωρίς το πρωί της Δευτέρας 17 Νοεμβρίου, καθώς διαφώνησαν η ανακρίτρια με τον εισαγγελέα για την προσωρινή του κράτηση.

Οι φωτογραφίες αυτές φέρεται να έχουν ενσωματωθεί στη δικογραφία και δείχνουν τον 23χρονο να βρίσκεται σε γαμήλιο γλέντι λίγες ώρες πριν από την έκρηξη στο σπίτι του 27χρονου. Σύμφωνα με την υπεράσπιση, οι εικόνες αυτές επιβεβαιώνουν ότι ο εντολέας τους συμμετείχε στο κοινωνικό γεγονός μαζί με δεκάδες καλεσμένους.

Στη φωτογραφία που παρουσιάζει το zarpanews.gr, ο 23χρονος εμφανίζεται πάνω στην πίστα του νυχτερινού κέντρου, περιμένοντας, όπως συνηθίζεται στα κρητικά γλέντια, να δώσει τις ευχές του. Υπέρ της παρουσίας του στο γάμο φέρονται να έχουν τοποθετηθεί και μέλη της άλλης οικογένειας, τα οποία επίσης παρευρίσκονταν στο ίδιο τραπέζι, καθώς συγγενής τους ήταν κουμπάρος του ζευγαριού.

Παράλληλα, απαντώντας στις αναφορές για το βίντεο που καταγράφει το όχημά του να περνά από τον δρόμο του χωριού λίγο πριν από την έκρηξη, η συνήγορος υπεράσπισης υποστηρίζει ότι πρόκειται για τη μοναδική διαδρομή προς το σπίτι του 23χρονου, τονίζοντας ότι η κίνηση αυτή δεν συνδέεται αναγκαστικά με τις υπό διερεύνηση ενέργειες.



Ο νεαρός, που αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους λόγω διαφωνίας ανακρίτριας και εισαγγελέα, αρνείται από την πρώτη στιγμή κάθε εμπλοκή στην υπόθεση. Κατά την απολογία του φέρεται να δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν έχει καμία σχέση με τα αδικήματα που εξετάζονται.



Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή, με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων. Η τελική κρίση για την ποινική μεταχείριση του 23χρονου θα ληφθεί από το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο.