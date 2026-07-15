Σπορ Μπάσκετ Ζαλγκίρις Μεταγραφές Euroleague

«Βόμβα» στη EuroLeague: Επιστροφή στην Ευρώπη για τον Γιόνας Βαλαντσιούνας

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας επέστρεψε στην Ευρώπη μετά από 14 χρόνια - Η ομάδα που απέσπασε την υπογραφή του.

Getty Images
Getty Images
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Μία από τις μεγαλύτερες μεταγραφές του φετινού καλοκαιριού ολοκλήρωσε η Ζάλγκιρις, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιόνας Βαλαντσιούνας, ο οποίος επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 14 χρόνια στο NBA.

Ο 34χρονος Λιθουανός σέντερ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με την ομάδα της πατρίδας του, βάζοντας τέλος στη μακρόχρονη παρουσία του στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου.

Την περασμένη σεζόν ο Βαλαντσιούνας αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια του NBA, καταγράφοντας κατά μέσο όρο 8,7 πόντους, 5,1 ριμπάουντ και 1,2 ασίστ. Παράλληλα, ολοκλήρωσε τη χρονιά με ποσοστό 58,2% στα δίποντα και 30,8% στα σουτ τριών πόντων.

Με περισσότερες από 1.000 συμμετοχές στο NBA, ο έμπειρος ψηλός αποτελεί τον Λιθουανό με τα περισσότερα παιχνίδια στην ιστορία της λίγκας, έχοντας αφήσει το αποτύπωμά του σε μία πορεία που διήρκεσε πάνω από μία δεκαετία.

Η επιστροφή του στη Ζάλγκιρις ανεβάζει κατακόρυφα τις φιλοδοξίες της ομάδας ενόψει της νέας σεζόν, ενώ αποτελεί μία από τις πιο ηχηρές κινήσεις της φετινής αγοράς στη EuroLeague.

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