«Βόμβα» στη FIFA: Πιέσεις για παραίτηση του Ινφαντίνο υποστηρίζουν οι Times

Έντονη αναταραχή επικρατεί στους κόλπους της FIFA, με τον Τζιάνι Ινφαντίνο να βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων και το μέλλον του στην προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας να παρουσιάζεται αβέβαιο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα των Times, ο 56χρονος Ελβετός δέχεται ισχυρές πιέσεις ακόμη και για να παραιτηθεί από τη θέση που κατέχει από το 2016, ενώ δεν αποκλείεται να συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση της FIFA με αντικείμενο τις τελευταίες εξελίξεις.

Gianni Infantino looked untouchable just a few short weeks ago.



Now, he is under more pressure than at any point in his reign as FIFA president.



With an election looming next year, could football finally be ready for a reset?



📝 @Simon_Hughes__



🔗 https://t.co/DuRquqUKdT pic.twitter.com/zGmnF4ZYqM — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 1, 2026

Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται η πρόταση του Ινφαντίνο για παραχώρηση εμπορικών δικαιωμάτων της FIFA σε ιδιώτες επενδυτές, ένα σχέδιο που φέρεται να αφορούσε ακόμη και κορυφαίες διοργανώσεις, όπως το Παγκόσμιο Κύπελλο.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως από την UEFA, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της FIFA να κάνει πίσω και το σχέδιο να μην προχωρήσει.

Όπως επισημαίνει το βρετανικό δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή έχει δημιουργήσει σοβαρούς τριγμούς στο εσωτερικό της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, με την κρίση να χαρακτηρίζεται ως μία από τις μεγαλύτερες που έχει αντιμετωπίσει η FIFA την τελευταία δεκαετία.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από τη FIFA ή τον ίδιο τον Τζιάνι Ινφαντίνο σχετικά με τα σενάρια περί παραίτησης.