«Βόμβα» στη Λίβερπουλ: Σκέψεις για επιστροφή του Κλοπ μετά τα εφιαλτικά αποτελέσματα του Σλοτ

Η Λίβερπουλ συνεχίζει την καθοδική της πορεία σε Premier League και Champions League, με το βαρύ 1-4 από την Αϊντχόφεν στο «Άνφιλντ» να ενισχύει την εικόνα κρίσης που επικρατεί στο στρατόπεδο των «Reds». Η ομάδα του Άρνε Σλοτ μετρά πλέον τρεις συνεχόμενες ήττες και εννέα στα τελευταία 12 παιχνίδια, παρουσιάζοντας μια εικόνα εντελώς διαφορετική από εκείνη που κατέκτησε πέρσι την Premier League.

Ο Ολλανδός τεχνικός βρίσκεται πλέον υπό έντονη πίεση, καθώς η Λίβερπουλ έχει κατρακυλήσει στη 12η θέση του πρωταθλήματος και στη 13η του Champions League. Αν η αγωνιστική κρίση συνεχιστεί, δεν αποκλείεται οι διοικούντες του συλλόγου να προχωρήσουν σε αλλαγή προπονητή. Σύμφωνα με τη «Sun», ένας από τους υποψηφίους αντικαταστάτες του Σλοτ είναι ο… Γιούργκεν Κλοπ!

Ο Γερμανός, που αποχώρησε από τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι του 2024, εργάζεται αυτή τη στιγμή στο ποδοσφαιρικό project της Red Bull, ωστόσο η FSG εξετάζει το ενδεχόμενο επαναπροσέγγισής του ως προσωρινή λύση μέχρι το τέλος της σεζόν. Για μόνιμη επιλογή, στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Λουίς Ενρίκε.

EXCLUSIVE: Liverpool could turn to Jurgen Klopp to save season if Arne Slot sacked with Luis Enrique Reds’ long-term manager target https://t.co/5oSlSOhjJx — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 28, 2025

Παρά τα σενάρια και την έντονη φημολογία, η Λίβερπουλ εξακολουθεί επίσημα να στηρίζει τον Άρνε Σλοτ. Η ιδιοκτησία βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον προπονητή, δείχνοντας προς το παρόν διάθεση σταθερότητας μέσα στη δύσκολη αυτή περίοδο.