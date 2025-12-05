Βόμβα στο ΝΒΑ: «Ο Ντόντσιτς ζήτησε από τους Λέικερς να φέρουν τον Αντετοκούνμπο στο Λος Άντζελες»

«Αναβρασμός» επικρατεί στους Μπακς για το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο, με Αμερικανό δημοσιογράφο να πυροδοτεί μία ακόμη μεγάλη βόμβα, εμπλέκοντας στη συζήτηση τους Λος Άντζελες Λέικερς και τον Λούκα Ντόντσιτς.

Τα σενάρια ξεκίνησαν πριν από λίγες ημέρες, όταν ο Σαμς Σαράνια αποκάλυψε συζητήσεις της πλευράς του «Greek Freak» με τους Μπακς για το μέλλον του. Η κίνηση του Αντετοκούνμπο να διαγράψει πρόσφατα όλες τις φωτογραφίες του, με τους Μιλγουόκι Μπακς από τον λογαριασμό του στο Instagram ενίσχυσε τη φημολογία περί πιθανής αποχώρησης.

Τώρα, ο Λου Κανέλις του FOX News έρχεται να ανατρέψει τα δεδομένα, υποστηρίζοντας πως υπάρχει σενάριο που φέρνει τον Γιάννη στο Λος Άντζελες. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να δουν αν θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς».

REPORT: Luka Doncic asked the Lakers to see if they can acquire Giannis Antetokounmpo 👀



“I can tell you that the Lakers inquired and Luka Doncic himself inquired, trying to see if the Lakers could work out a deal with the Milwaukee Bucks.”



(Via @LouCanellis)

Μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε μία πραγματικά εκρηκτική τριάδα στο Λος Άντζελες, με τους Αντετοκούνμπο, Λεμπρόν και Ντόντσιτς να συνθέτουν ένα αδιανόητο Big-3. Ωστόσο, μια ενδεχόμενη ανταλλαγή θα απαιτούσε σημαντικά ανταλλάγματα προς τους Μπακς, με τους Λέικερς να θυσιάζουν πιθανόν τον εξαιρετικό φέτος Ριβς, δεδομένου ότι Τζέιμς και Ντόντσιτς θεωρούνται... αμετακίνητοι.