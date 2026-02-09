«Βόμβα» στον ποδοσφαιρικό χώρο: Το όνομα του Ριμπερί αναφέρεται στα αρχεία Έπσταϊν

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ έδωσε στη δημοσιότητα εκατομμύρια έγγραφα που σχετίζονται με την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, με τα στοιχεία να περιλαμβάνουν αναφορές σε δεκάδες γνωστά πρόσωπα από τον χώρο της πολιτικής, του θεάματος και του αθλητισμού.

Ανάμεσα στα ονόματα που εμφανίζονται στο υλικό βρίσκεται και αυτό του Φρανκ Ριμπερί. Σύμφωνα με το «soccerforever», ο βετεράνος Γάλλος ποδοσφαιριστής της Μπάγερν Μονάχου αναφέρεται σε κατάθεση μίας εκ των καταγγελουσών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία εις βάρος του Γάλλου για παράνομη ή ανάρμοστη συμπεριφορά. Η εμπλοκή του περιορίζεται σε αναφορά του ονόματός του μέσα από καταθέσεις που περιλαμβάνονται στο υλικό των εγγράφων.

Στη σελίδα 28 των εγγράφων αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Γύρω στον Ιανουάριο, Φεβρουάριο του 2002, ο Σιλβέν Κορμιέ προσλήφθηκε ως ασκούμενος δικηγόρος. Το πρόσωπό του μου έλεγε κάτι, αλλά δεν μπορούσα να το θυμηθώ. Λίγα χρόνια πριν, είχε χτυπήσει την πρώην σύντροφό του μπροστά μου σε ένα κέντρο διασκέδασης και την είχα συμβουλεύσει να υποβάλει καταγγελία. Τότε ήρθε με τον Φρανκ Ριμπερί και η Δικαστική Αστυνομία της Βερσαλλίας έφτασε επειδή ζήτησε να του φέρουν 14χρονα κορίτσια».

Υπενθυμίζεται ότι το 2010 ο Ριμπερί, μαζί με άλλους τρεις συμπαίκτες του στην Εθνική Γαλλίας, είχε κατηγορηθεί για προσέλκυση ανήλικης ιερόδουλης. Τέσσερα χρόνια αργότερα, τα γαλλικά δικαστήρια απέρριψαν τις κατηγορίες τόσο σε βάρος του ίδιου όσο και του Καρίμ Μπενζεμά.