«Βόμβα» του Ινφαντίνο για το επόμενο Μουντιάλ: «Επέκταση με 64 ομάδες, όλοι πρέπει να ονειρεύονται»

Τι και αν το Μουντιάλ επεκτάθηκε σε 48 έθνη και είχαμε την ευκαιρία να δούμε μικρά αουτσάιντερ, όπως Πράσινο Ακρωτήρι και Αίγυπτο, ο Τζιάνι Ινφαντίνο σκέφτεται να το «τερματίσει» και το επόμενο Μουντιάλ να έχει 64!

Σύμφωνα με τη «Sky Sport», ο πρόεδρος της FIFA, μίλησε για την επέκταση των χωρών και το πως θα το καταφέρει.

Οι δηλώσεις του

«Η επέκταση σε 48 εθνικές ομάδες είναι 100%, μια τεράστια επιτυχία! Κάθε ομάδα έπαιξε εξαιρετικό ποδόσφαιρο. Ομάδες από κάθε ήπειρο σκόραραν γκολ και κέρδισαν τουλάχιστον έναν βαθμό. Εννέα από τις δέκα αφρικανικές ομάδες έφτασαν στη φάση των νοκ άουτ, ενώ υπήρχαν μόνο πέντε στο τελευταίο τουρνουά. Δείχνει ξεκάθαρα πόσο σημαντικό είναι να συμπεριλαμβάνονται όλοι και να δίνεται σε όλους η ευκαιρία να συμμετάσχουν.

Είναι σίγουρα ένα θέμα που θα αναλύσουμε λεπτομερώς μετά από αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο και θα συζητηθεί στα όργανα και τις επιτροπές μας. Όταν διοργανώνεις το Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι σημαντικό να το οργανώνεις για ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ευρώπη και τη Νότια Αμερική. Κάθε έθνος πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται να συμμετάσχει σε αυτό το θέαμα. Βλέπουμε ότι η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή παντού στον κόσμο. Αν δεν δώσεις στις μικρότερες χώρες την ευκαιρία να παίξουν στη μεγάλη σκηνή, χάνουν το κίνητρο για πρόοδο», δήλωσε ο πρόεδρος της FIFA».

Η αναφορά στον Ντόναλντ Τραμπ

«Με τον Ντόναλντ Τραμπ βρίσκομαι σε τακτική επικοινωνία, μιλάμε κυριολεκτικά κάθε μέρα. Είναι ενθουσιασμένος, του αρέσει απίστευτα η διοργάνωση και παρακολουθεί απολύτως όλους τους αγώνες στην τηλεόραση», ανέφερε ο πρόεδρος της FIFA.