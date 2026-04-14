«Βόμβες» από τον πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ»

Ο πρώην αθλητικός διευθυντής (General Manager) της Αρμάνι Μιλάνο, Τζιανμαρία Βατσίρκα αποκάλυψε στο podcast «Area 52» πως η ομάδα από την Ιταλία είχε συμφωνήσει με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, αλλά και με τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, για να μεταβούν στο Μιλάνο. Ο Βατσίρκα, ο οποίος πλέον βρίσκεται στη Ντερτόνα, κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με μεταγραφικές συμφωνίες που «χάλασαν» την τελευταία στιγμή, αναφέροντας πως η Αρμάνι είχε δώσει τα χέρια με τους μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού.

Όσον αφορά την υπόθεση του Ντόρσεϊ, ανέφερε πως ο 30χρονος διεθνής φόργουορντ ήταν πρόθυμος να υπογράψει στην Αρμάνι και πως οι δύο πλευρές είχαν συμφωνήσει. Η μεταγραφή του, όμως δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, εξαιτίας της νομοθεσίας του ελληνικού κράτους σχετικά με το διαβατήριο του Ντόρσεϊ.

Σχετικά με την υπόθεση του Μιλουτίνοφ, ο Βατσίρκα αποκάλυψε πως λίγο πριν ο Σέρβος μεταβεί στο Μιλάνο για να υπογράψει, η διοίκηση του Ολυμπιακού τον «κλείδωσε στα γραφεία» και του ανανέωσε το συμβόλαιο, γιατί ο έτερος σέντερ των «ερυθρολεύκων», Μουσταφά Φαλ τραυματίστηκε.

Οι δηλώσεις του πρώην GM της Αρμάνι Μιλάνο

Για τον Ντόρσεϊ: «Υπάρχει όλη αυτή η ιστορία με τον Ντόρσεϊ, που είναι αρκετά ιδιαίτερη. Έχει περάσει καιρός πλέον, οπότε μπορώ να το πω: Ο Ντόρσεϊ επρόκειτο να έρθει στο Μιλάνο πέρσι. Τον καλέσαμε και θα ερχόταν. Θεωρούσε ότι η παρουσία του στον Ολυμπιακό είχε ολοκληρωθεί. Υπήρχαν ζητήματα, όλοι τα γνωρίζουν, και δεν αγωνιζόταν. Τελικά δεν υπήρχε τρόπος να φύγει λόγω του διαβατηρίου του και των κανονισμών της ελληνικής λίγκας. Και φέτος έκανε την επιστροφή της χρονιάς. Σε επίπεδο σχέσεων, προέκυψε επίσης μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εμείς προσπαθήσαμε, ο παίκτης ήθελε, ήταν διαθέσιμος, αλλά η ομάδα δεν συμφωνούσε».

Για τον Μιλουτίνοφ: «Δεν αποκαλύπτω κάτι το εξαιρετικό εδώ και δεν νομίζω ότι κάποιος θα παρεξηγηθεί: το συμβόλαιο του Μιλουτίνοφ ήταν ήδη δηλαδή τελειωμένη υπόθεση με την Αρμάνι Μιλάνο. Το πρόβλημα είναι ότι ο Φαλ τραυματίστηκε, και τη στιγμή που τραυματίστηκε, κλείδωσαν τον Μιλουτίνοφ στα γραφεία. Δηλαδή, με τον μάνατζέρ του να περιμένει έξω, τον κράτησαν μέσα και βγήκε έχοντας ανανεώσει, ακριβώς επειδή ο Φαλ είχε τραυματιστεί. Έτσι κύλησε η ιστορία. Και φέτος, για πολλούς ήταν ο καλύτερος σέντερ στην EuroLeague».