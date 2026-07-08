«Βόμβες» από Τραμπ: «Η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει - Μου αρέσει ο Ερντογάν αλλά θέλει F-35»

Στην Άγκυρα εξακολουθεί να βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει «βόμβες» κατά τη διάρκεια δηλώσεων.

Ειδικότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε το πρωί της Τετάρτης (8/7) σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, παρουσία και του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και δεν δίστασε να επιτεθεί σε ΝΑΤΟ και Ισπανία ενώ στράφηκε και κατά του Ιράν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, στο Ιράν «είναι άρρωστοι. Κάτι δεν πάει καλά μαζί τους. Τους είπαμε “Πηγαίνετε να κάνετε τις κηδείες σας”, και αντί για αυτό, χθες άρχισαν να εκτοξεύουν ρουκέτες και να επιτίθενται σε πλοία. Γι’ αυτό τους χτυπήσαμε πολύ σκληρά χθες το βράδυ».

Οι επιθέσεις ήταν «20 φορές πιο σκληρές» από τις ιρανικές επιθέσεις, σημείωσε ο Τραμπ. «Τους είπα ότι κάθε φορά που χτυπάτε, χτυπάμε κι εμείς. Φυσικά, είναι βρώμικοι παίκτες, οπότε επιτίθενται σε όλους. Γι’ αυτό δεν τους συμπαθούμε, εγώ δεν τους συμπαθώ, και είναι κακοί άνθρωποι», συνέχισε.

Φωτ.: Reuters

«Νομίζω ότι η εκεχειρία με το Ιράν έχει τελειώσει»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν σπαταλήσει πολύ χρόνο με το Ιράν και «δεν νομίζω ότι ξέρουν τι στο διάολο κάνουν», καθώς θα έπρεπε να είχαν συνάψει ειρηνευτική συμφωνία εδώ και πολύ καιρό.

«Αυτοί είναι κακοί, άρρωστοι άνθρωποι, και πρέπει να τους ξεφορτωθούμε – είναι καρκίνος. Είναι καρκίνος. Και ξέρετε τι κάνετε; Πρέπει να αφαιρέσετε τον καρκίνο νωρίς», συμπλήρωσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε από δημοσιογράφους στην Άγκυρα αν η εκεχειρία των ΗΠΑ με το Ιράν έχει τελειώσει.

«Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση. Για μένα, νομίζω ότι έχει τελειώσει. Δεν θέλω να ασχοληθώ πια μαζί τους», απάντησε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

«Μου αρέσει ο Ερντογάν»

Τα αισθήματα που τρέφει για τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επανέλαβε το πρωί της Τετάρτης ο Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια κοινών δηλώσεων που έκανε με τον Μαρκ Ρούτε. Ο Αμερικανός πρόεδρος επισήμανε πως η Τουρκία αποτελεί μια μεγάλη στρατιωτική δύναμη, που θέλει να αγοράσει F-35.

Και συνέχισε, μιλώντας για τις συμπάθειές του: «Μου αρέσει ο Ρούτε, μου αρέσουν άλλοι άνθρωποι. Μου αρέσει ο πρόεδρος Ερντογάν, που μου έστρωσε το κόκκινο χαλί, μου αρέσει ο Μπίμπι, πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου. Ο Ερντογάν είναι σαν εμένα, έχει εκατομμύρια στρατιώτες, η Τουρκία είναι στρατιωτική δύναμη, αλλά θέλει να αποκτήσει F-35. Η Κίνα μας αντιμετωπίζει καλά, παρότι το 50% του πετρελαίου της περνά από τα Στενά του Ορμούζ. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του Σι».

Trump on Erdogan & Netanyahu:



I like President Erdogan. He rolled out the red carpet. He's terrific.



But Bibi said rough things yesterday about Türkiye and Erdogan.



And I said, you know, I spoke to him. I said he could have gone into the war because he doesn't like Israel… pic.twitter.com/QqTN7OkBk9 — Clash Report (@clashreport) July 8, 2026

«Δεν θέλω δουλειές με την Ισπανία»

Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως θεωρεί την Ισπανία «φρικτό σύμμαχο στο ΝΑΤΟ» και ανακοίνωσε πως διακόπτει «κάθε εμπορική σχέση» μαζί της.

«Δεν θέλω δουλειές μαζί τους», δήλωσε ο Τραμπ κατά την διάρκεια κοινών δηλώσεων με τον γενικό γραμματέα της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε δίνοντας εντολή στον υπουργό του των Οικονομικών Μπέσεντ να διακόψει κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία πριν από τις εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Αγκυρα.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι «δεν είναι καθόλου ευχαριστημένος με το ΝΑΤΟ» σε ό,τι αφορά την Γροιλανδία και το Ιράν.