Βόμβες Λιάγκα: «Το Πρωινό διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του»- Ο διάλογος με τον Μπαλάσκα

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Ο Γιώργος Λιάγκας και ο Σταύρος Μπαλάσκας ξεκίνησαν την εβδομάδα με έναν αποκαλυπτικό διάλογο. Η συζήτησή τους σχετική με το το μέλλει γενέσθαι στο Πρωινό.

Πώε ξεκίνησαν όλα; Μετά από ένα διαφημιστικό διάλειμμα, ο Γιώργος Λιάγκας απεθύνθηκε στους τηλεθεατές, λέγοντας: «Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ, στην αγαπημένη σας τηλεοπτική πρωινή συνήθεια, στο Πρωινό, που διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του. Λοιπόν, πάμε τώρα».

Κι εκεί επενέβη ο Σταύρος Μπαλάσκας, λέγοντας: «Της ζωής του; Δηλαδή τέλειωσε το Πρωινό; Έτσι όπως το ‘πες… Ανατρίχιασα…»

Και ο διάλογος τους συνέχισε:

Γιώργος Λιάγκας: Έτσι σου ‘χα πει εγώ ότι θα κάνω και του χρόνου;

Σταύρος Μπαλάσκας: Όχι

Γιώργος Λιάγκας: Πώς το βγάζεις αυτό το συμπέρασμα;

Σταύρος Μπαλάσκας: Το ξέρεις εσύ αν θα κάνεις και του χρόνου;

Γιώργος Λιάγκας: Εγώ σου έχω πει, εγώ δεν ξέρω αν θα κάνω του χρόνου. Εσύ έχεις κάποια πληροφόρηση που δεν έχω εγώ;

Σταύρος Μπαλάσκας: Καμία, καμία.

Γιώργος Λιάγκας: Άρα πώς μιλάς εξ ονόματός μου;

Σταύρος Μπαλάσκας: Δεν μιλάω ρε Γιώργο, αλλά έτσι όπως το ‘πες “είναι ότι της ζωής του το Πρωινό”.

Γιώργος Λιάγκας: Μα είναι δυνατόν να είμαι εγώ εδώ, να μην έχω πει τίποτα εγώ για μένα, και να βγεις να το λες εσύ; Και θα λέει τώρα ο κόσμος, «για να το λέει ο Μπαλάσκας, πάει να πει ότι το ξέρει».

Σταύρος Μπαλάσκας: εννοείται ότι δεν ξέρω τίποτα. Από πού κι ως πού θα ξέρω εγώ, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Αλλά έτσι όπως το ‘πες, συγγνώμη, μου φάνηκε λίγο κάπως.

Γιώργος Λιάγκας: Τελειώνει το Πρωινό την άλλη εβδομάδα;

Σταύρος Μπαλάσκας: Της ζωής του, είπες…

Γιώργος Λιάγκας: Να δούμε τώρα τι θα γίνει, έχει ο Θεός. Καλά και για πάντα να τελειώσει, δεν χάθηκε η Βενετιά βελόνι, θα υπάρξει άλλος.

Μέχρι στιγμής από όσα έχουν γίνει γνωστά, οι αποχωρήσεις θα είναι η Δέσποινα Καμπούρη, ο Πάνος Κατσαρίδης και η Γιώτα Κηπουρού.

Δείτε το βίντεο:

Γιώργος Λιάγκας και Σταύρος Μπαλάσκας είχαν… έναν ιδιαίτερο διάλογο το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο Πρωινό για το μέλλον της εκπομπής του ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν.

Όλα ξεκίνησαν, όταν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ, στην αγαπημένη σας τηλεοπτική πρωινή συνήθεια, στο Πρωινό, που διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του. Λοιπόν, πάμε τώρα».

Γιώργος Λιάγκας και Σταύρος Μπαλάσκας είχαν… έναν ιδιαίτερο διάλογο το πρωί της Δευτέρας 22 Ιουνίου στο Πρωινό για το μέλλον της εκπομπής του ΑΝΤ1 την επόμενη σεζόν.

Όλα ξεκίνησαν, όταν μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι εδώ, στην αγαπημένη σας τηλεοπτική πρωινή συνήθεια, στο Πρωινό, που διανύει την προτελευταία εβδομάδα της ζωής του. Λοιπόν, πάμε τώρα».