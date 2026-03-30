«Βόμβες» Μουρίνιο για την εθνική Πορτογαλίας: «Δίχως τον Ρονάλντο μοιάζουν με μια απλή, κοινή ομάδα»

Η πρόσφατη λευκή ισοπαλία (0-0) της Πορτογαλίας απέναντι στο Μεξικό δεν προκάλεσε απλώς προβληματισμό στους φιλάθλους, αλλά έδωσε την αφορμή στον «Special One», Ζοσέ Μουρίνιο, να προχωρήσει σε μια δήλωση που θα συζητηθεί. Με τον ωμό και άμεσο τρόπο που τον χαρακτηρίζει, ο κορυφαίος τεχνικός ξεκαθάρισε πως η εθνική ομάδα της χώρας του αλλάζει επίπεδο προς το χειρότερο όταν λείπει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Βγάλτε τον Κριστιάνο από την εξίσωση και η Πορτογαλία μοιάζει με μια ακόμη μέτρια ομάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως ενώ πολλοί ζητούν την απόσυρσή του, το αποτέλεσμα χωρίς αυτόν στο γήπεδο ήταν μια ομάδα υπό πίεση, χωρίς φόβο για τον αντίπαλο και χωρίς επιθετική πνοή.

Ο Πορτογάλος σταρ δεν αγωνίστηκε στη συγκεκριμένη φιλική αναμέτρηση, καθώς το τεχνικό επιτελείο επέλεξε να του δώσει τις απαραίτητες ανάσες στο πλαίσιο της διαχείρισης του φορτωμένου προγράμματός του και της προετοιμασίας για τις επίσημες διοργανώσεις, καθώς ταλαιπωρήθηκε πρόσφατα από μυϊκό τραυματισμό. Παρά το γεγονός ότι ο αγώνας είχε χαρακτήρα δοκιμής, η αδυναμία της Πορτογαλίας να διασπάσει την άμυνα του Μεξικού ανέδειξε το τεράστιο κενό ηγεσίας στην επίθεση.

Η επιρροή του Ρονάλντο στην Πορτογαλία παραμένει σχεδόν μεταφυσική. Όπως τόνισε και ο Μουρίνιο, η παρουσία του και μόνο αναγκάζει τους αντιπάλους να «σκέφτονται διπλά» πριν επιτεθούν. Ο Κριστιάνο δεν προσφέρει μόνο γκολ, αλλά λειτουργεί ως το ψυχολογικό στήριγμα των συμπαικτών του και ο κύριος πόλος έλξης της προσοχής των αμυντικών. Χωρίς αυτόν, η Πορτογαλία φαίνεται να χάνει την αύρα της «μεγάλης ομάδας», αποδεικνύοντας πως, ακόμα και στα 41 του, ο CR7 παραμένει ο αναντικατάστατος φάρος των Ίβηρων.

Αναλυτικά τα λόγια του Ζοσέ Μουρίνιο

«Βγάλε τον Κριστιάνο Ρονάλντο και η Πορτογαλία μοιάζει με οποιαδήποτε άλλη μέτρια ομάδα. Ο κόσμος ζητάει συνέχεια να μην τον καλούν στην εθνική. Λοιπόν, σήμερα δεν έπαιξε και είδατε το αποτέλεσμα. Κανένας κίνδυνος, κανένας φόβος από τους αντιπάλους. Απλά μια ομάδα που δεχόταν πίεση από το Μεξικό. Όταν ο Ρονάλντο είναι στον αγωνιστικό χώρο, οι αντίπαλοι το σκέφτονται διπλά. Χωρίς αυτόν, δεν το σκέφτονται καθόλου.»