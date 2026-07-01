«Βόμβες» ο Ματέους για την εθνική Γερμανίας: «Kάποιοι ταξίδεψαν με τις γυναίκες τους στο τσάρτερ»

Η εθνική Γερμανίας απογοήτευσε σε ακόμη ενα Παγκόσμιο Κύπελλο και αποκλείστηκε από την φάση των «32» από την Παραγουάη.

Μετά την απογοητευτική εμφάνιση και τον αποκλεισμό, στην Γερμανία ξέσπασε συζήτηση για τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα και σε αυτή την συζήτηση ήρθε και ο Λόταρ Ματέους να ρίξει... λάδι στην φωτιά. Συγκεκριμένα ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μίλησε στην «Bild» και αποκάλυψε συνθήκες και εντάσεις που υπήρχαν μέσα στα αποδυτήρια. Συγκεκριμένα αρχικά δήλωσε:

«Υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να διαχειριστείς, εντός και εκτός γηπέδου. Προβλήματα με συζύγους, οικογένειες… υπήρχαν τα πάντα. Πολλά θέματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να βρίσκονται ολόκληρες οικογένειες από την αρχή. Υπήρχαν επίσης ζητήματα με ταξίδια και κρατήσεις ξενοδοχείων. Όλα αυτά αποτελούσαν αντικείμενο συζήτησης μέσα στην ομάδα, αν και δεν βγήκαν ποτέ προς τα έξω.

Ένας παίκτης εκνευριζόταν με έναν άλλον επειδή η μητέρα του ενός ταξίδευε με το αεροπλάνο, ενώ ο άλλος είχε μαζί του τη σύζυγο και τα παιδιά του. Άλλες οικογένειες αναγκάστηκαν να ταξιδέψουν με εμπορικές πτήσεις». Ο θρυλικός μέσος συνέχισε τις αποκαλύψεις λέγοντας: «Τελικά, υπήρχε μεγάλη αναστάτωση που δεν βγήκε προς τα έξω. Η συγκέντρωση δεν ήταν πραγματικά στο Μουντιάλ. Υπήρχαν συνεχώς ημέρες ρεπό για τις οικογένειες και άλλες επιπλέον άδειες. Δεν είχαν καν συμπληρωθεί δύο εβδομάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι οικογένειες είχαν ήδη φτάσει. Θα μπορούσαν να είχαν έρθει μόνο ενόψει των προημιτελικών…».