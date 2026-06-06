Βόμβες» Πολάκη: «Όχι με το διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε» – Σκληρή επίθεση σε Φάμελλο,Τσίπρα

Σε πεδίο ολοκληρωτικού εσωκομματικού πολέμου μετατράπηκε η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, με τους Παύλο Πολάκη και Νίκο Παππά να εξαπολύουν σφοδρή, κοινή επίθεση τόσο κατά της εισήγησης του Σωκράτη Φάμελλου όσο και κατά των χειρισμών του Αλέξη Τσίπρα, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν πρόκειται να αυτοδιαλυθεί για να γίνει «ρευστοποιημένη δεξαμενή στελεχών».

Παύλος Πολάκης: «Κάτσαμε σαν κότες στην πανδημία – Όχι σε πορεία ρευστοποίησης»



Ο Παύλος Πολάκης έκανε λόγο για μια ιστορική συνεδρίαση, ωστόσο το «ζουμί» της ομιλίας του ήταν το απόλυτο «στοπ» που έβαλε στα σενάρια απορρόφησης από το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: «Όχι με το "διαλυθείτε, κατεβάστε τα και ελάτε". Όχι! Αξιοπρέπεια», βρόντηξε ο Χανιώτης βουλευτής, ζητώντας συντεταγμένη και όχι ατομική πορεία. «Σήμερα έχουμε ένα μοναδικό ιστορικό προηγούμενο. Ένας πρόεδρος κόμματος (σ.σ. Φάμελλος) να βγαίνει και να λέει "στηρίζω ένα άλλο κόμμα". Αυτό είναι εισήγηση;».

Παράλληλα, ο Πάυλος Πολάκης εξέφρασε κριτική στην προεδρική θητεία στον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα: «Δεν είμαστε καθόλου περήφανοι για την αντιπολίτευση που κάναμε. Γι' αυτό το 32% έγινε 17%. Προσκυνήσαμε το αφήγημα της πανδημίας του Μητσοτάκη. Κολοκύθια επιστήμη, κατευθυνόμενη και πληρωμένη με 36.000 νεκρούς. Εμείς κάτσαμε σαν κότες και το πληρώσαμε».



Ενώ άφησε αιχμές για στελέχη όπως είπε «διευθυντές»: «Εμείς δεν μπήκαμε μετά το 2019 σε θέση διευθυντή επενδύσεων της Eurobank, ούτε γίναμε φίλοι του Στουρνάρα», αλλά και την επιλογή του Στέφανου Κασσελάκη: «Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη στον Κασσελάκη την πήρα όσο κανένας. Ούτε ο Σωκράτης έχει αναλάβει τη δική του, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, που έβαλε στον δεύτερο γύρο τον Νίκο Παππά να τον στηρίξει».

Ολοκληρώνοντας, κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα να πάρει θέση και πρόκρινε ένα «στρογγυλό τραπέζι» με Κοτζιά και Κατσέλη στη βάση των «10+1» σημείων, προειδοποιώντας: «Αλλιώς σε λίγο δεν θα έχει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ Κοινοβουλευτική Ομάδα».

Νίκος Παππάς: «Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται – Το σχέδιο Φάμελλου είναι αυτοακύρωση»



Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Νίκος Παππάς έθεσε το πραγματικό δίλημμα της επόμενης ημέρας: «Συντεταγμένη πορεία προς την εκλογική ενότητα ή ατομικές μετακινήσεις όπου στελέχη και βουλευτές θα προσχωρούν κατά μόνας σε ένα νέο φορέα, αφήνοντας τον ΣΥΡΙΖΑ να απονεκρωθεί;».

Ο κ. Παππάς επιτέθηκε με σφοδρότητα στην πλειοψηφία της Πολιτικής Γραμματείας και τον Σωκράτη Φάμελλο, τονίζοντας: «Το κείμενό τους δεν περιγράφει κανένα σχέδιο δράσης, καμία πολιτική ή οργανωτική πρωτοβουλία. Αυτό δεν είναι σχέδιο πολιτικής επανεκκίνησης. Είναι σχέδιο πολιτικής αναμονής και αυτοακύρωσης. Πώς συζητάμε για στήριξη άλλου φορέα όταν δεν υπάρχει κοινό πρόγραμμα, διάλογος ή καν επαφή;».

Ο Νίκος Παππάς ξεκαθάρισε σε υψηλούς τόνους: «Η περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν εκποιείται. Χτίστηκε με αγώνες χιλιάδων ανθρώπων. Δεν αποτελεί πρώτη ύλη για κανένα σχέδιο διάλυσης, απορρόφησης ή εκχώρησης».

Τα 5 άμεσα βήματα που πρότεινε ο Ν. Παππάς:

