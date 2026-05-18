Βόρεια Μακεδονία: «Η Ryanair εκβιάζει» - Τι ζήτησε η εταιρεία για να λειτουργήσει στη γειτονική χώρα

Για «εκβιαστική συμπεριφορά» κατηγόρησε την αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας Αλεξάνταρ Νικολόσκι, αναφορικά με το ενδεχόμενη έναρξης πτήσεων της εταιρείας στη χώρα.

Όπως ανέφερε ο Νικολόσκι, η κυβέρνηση επιδοτεί σήμερα αεροπορικές εταιρείες με εννέα και δώδεκα ευρώ ανά επιβάτη για να μεταφέρουν ταξιδιώτες στα δύο αεροδρόμια της χώρας (Σκοπίων και Οχρίδας), στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεροπορικής συνδεσιμότητας της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ryanair ζήτησε επιδότηση ύψους 25 ευρώ ανά επιβάτη, αίτημα που -όπως υποστήριξε- δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, καθώς θα δημιουργούσε συνθήκες στρέβλωσης του ανταγωνισμού στην τοπική αγορά αερομεταφορών.

Reuters

«Επί του παρόντος, παρέχουμε επιδοτήσεις εννέα ευρώ για το αεροδρόμιο των Σκοπίων και δώδεκα ευρώ για το αεροδρόμιο της Οχρίδας ανά επιβάτη, οι οποίες συγκαταλέγονται στις υψηλότερες της περιοχής. Δεν είναι τυχαίο ότι σε λιγότερο από δύο χρόνια από την εκλογή αυτής της κυβέρνησης έχουν ανοίξει 28 νέες αεροπορικές γραμμές. Οι απαιτήσεις της Ryanair για επιδότηση 25 ευρώ ανά επιβάτη είναι υπερδιπλάσιες από αυτές που ισχύουν σήμερα για το αεροδρόμιο των Σκοπίων», δήλωσε ο Νικολόσκι.

«Ζήτησε να ακυρωθούν οι προορισμοί άλλων εταιρειών»

Ο υπουργός Μεταφορών της χώρας υποστήριξε ακόμη ότι η Ryanair έθεσε πρόσθετους όρους προκειμένου να δραστηριοποιηθεί στη Βόρεια Μακεδονία ζητώντας -μεταξύ άλλων- προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των αεροσκαφών της, αλλά και απαλλαγή από ορισμένες υπηρεσίες που παρέχουν τα δύο αεροδρόμια της χώρας έναντι χρέωσης.

«Διαθέτουν ακόμη και δικές τους σκάλες εντός των αεροσκαφών. Επιπλέον, ζήτησαν να ακυρωθούν ορισμένοι προορισμοί που εξυπηρετούνται σήμερα από άλλες αεροπορικές εταιρείες. Θεωρώ ότι πρόκειται για μια εκβιαστική προσέγγιση», σημείωσε ο Νικολόσκι.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι στη Βόρεια Μακεδονία δραστηριοποιούνται ήδη αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους, όπως η Wizz Air και η EasyJet, οι οποίες -όπως είπε- συνεχίζουν να επεκτείνουν τη δραστηριότητά τους, ακόμη και σε περιόδους κρίσης, εγκαινιάζοντας νέους προορισμούς και συμβάλλοντας στην αύξηση της επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια των Σκοπίων και της Οχρίδας.

Στον αντίποδα, όπως υποστήριξε ο υπουργός Μεταφορών της Βόρειας Μακεδονίας, η Ryanair κλείνει τις βάσεις που διατηρεί στα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης και της Βιέννης και σε περίοδο κρίσης, λόγω της κατάστασης στη Μέση Ανατολή, αναστέλλει αρκετές πτήσεις της.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ