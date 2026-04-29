Βορίδης για Βάρρα: Αν ήταν παράνομες οι επιδοτήσεις, γιατί δεν πήγαινε στον εισαγγελέα από το 2020;

Για την ένοπλη επίθεση στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την επιστολή των 5 «γαλάζιων» βουλευτών για το επιτελικό κράτος μίλησε ο Μάκης Βορίδης στο Action24.

Αρχικά, ο πρώην υπουργός επεσήμανε για την ένοπλη έφοδο του 89χρονου στο Πρωτοδικείο: «Δεν είναι μια από τις καλές στιγμές. Είναι προφανές αυτό το οποίο συνωμολογήθηκε από την πλευρά του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, ο οποίος μιλάει πάντα με καθαρότητα, είναι το αυτονόητο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπαίνει στο Εφετείο ένοπλος, διαφεύγει και συλλαμβάνεται αλλού, προφανώς υπάρχουν θέματα ασφαλείας. Αυτά έχουν απασχολήσει ξανά. Τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας, λόγω του φόρτου που υπάρχει στα δικαστήρια με πολίτες και δικηγόρους, καθώς όλοι συγκεντρώνονται 9 η ώρα για να μπουν μέσα, δημιουργούν τρομερή καθυστέρηση. Τώρα που έχουμε το περιστατικό θα παρθούν μέτρα, τα μέτρα θα δημιουργήσουν πιέσεις, καθυστερήσεις, χρονοτριβή, ταλαιπωρία κατά την είσοδο στα δικαστήρια. Αυτό θα δημιουργήσει, συν τον χρόνο καθώς θα ξεχνιέται το περιστατικό, να ατονήσουν τα μέτρα. Υπάρχει, λοιπόν, αυτός ο κύκλος. Για μία ακόμη φορά αυτό το περιστατικό αποδεικνύει την ανάγκη να πάρουμε πρόσθετα μέτρα και πρέπει αυτά τα μέτρα να ληφθούν κατά τον καλύτερο τρόπο, που σημαίνει ότι πρέπει να συνεκτιμηθούν μια σειρά από παράγοντες. Πρέπει να γίνει αυτή η δουλεία, δεν έχει γίνει, είναι πρόβλημα.

Αναφορικά με την κατάθεση του κ. Βάρρα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ότι «διετάχθη» να κάνει παράνομες πληρωμές σε «κόκκινα» ΑΦΜ από τον κ. Βορίδη, ο ίδιος τόνισε: «Δεν είπε ότι έχει πάρει εντολή, είπε ότι το έκανε εγώ μόνος μου. Πραγματικά, επί της ουσίας, αυτά υποτίθεται ότι έγιναν το 2020. Αν ήταν παράνομα, αυτά τα ήξερε από το 2020. Εσείς αν ξέρατε μια παρανομία από το 2020, τι θα κάνατε; Δε θα πηγαίνατε στον εισαγγελέα; Δεν πήγε, πήγε το 2024. Έδωσε 3 καταθέσεις. Αυτά που λέει τώρα δεν τα έχει πει στις καταθέσεις στον εισαγγελέα. Δεν ξέρω γιατί παραμένει στο Μαξίμου, δε βάζω εγώ ανθρώπους. Εν συνεχεία, κάνει ένα ενημερωτικό σημείωμα 70 σελίδων στο Μυλωνάκη. Δεν τα λέει. Μετά πηγαίνει και καταθέτει 12 ώρες στην εξεταστική, κάτι λέει, κάτι δεν λέει. Μπορεί να συνεχίσει αυτή η ιστορία επ' άπειρον. Ό,τι ήταν να ειπωθεί για τα ζητήματα αυτά, ειπώθηκε, με απόλυτη και πλήρη άνεση στην εξεταστική επιτροπή».

Στην ερώτηση αν ο κ. Βάρρας έχει εμμονή μαζί του απάντησε: «Ο καθένας λέει αυτά που θέλει και αξιολογείται. Η θέση του Πρωθυπουργού και της Νέας Δημοκρατίας διατυπώθηκε στο πόρισμα της. Και το πόρισμα της λέει, καμία ποινική ευθύνη και καμία πολιτική ευθύνη του Βορίδη».

Επιπλέον, αναφορικά με την επιστολή των 5 βουλευτών ο Μάκης Βορίδης ανέφερε: «Για εμένα το θέμα το οποίο ανακύπτει και είναι μείζον είναι ο ρόλος του βουλευτή μετά ταύτα. Τι αλλάζει; Εδώ διαμορφώνεται μια άποψη με την άρση της ασυλίας ότι βουλευτής διαβιβάζει αίτημα ενός πολίτη στη δημόσια διοίκηση. Ενδεχομένως, η δημόσια διοίκηση κάνει κάτι παράνομο, ο βουλευτής δεν έχει ζητήσει κάτι παράνομο, απλώς διαβίβασε το αίτημα, κάνει ηθική αυτουργία ο βουλευτής. Αν αυτό το δεχθούμε, τότε πρέπει να προστατεύσουμε τον βουλευτή, αλλά και εν γένει την πολιτική λειτουργία. Εγώ δε δέχομαι ότι ο βουλευτής θα διεξάγει μια κινδυνώδη δραστηριότητα, επειδή δέχθηκε έναν πολίτη στο γραφείο του, επειδή άκουσε το αίτημά του, επειδή διαβίβασε το αίτημά του στη δημόσια διοίκηση. Αν αυτό είναι κινδυνώδη δραστηριότητα τότε πρέπει να το πούμε στους βουλευτές. Μέχρι τώρα ξέραμε ότι οι βουλευτές μπορούν να έχουν πολιτικά γραφεία, να δέχονται πολίτες και να διαβιβάζουν αιτήματα. Αν η κυρία εισαγγελέας λέει ότι θα βρεθούμε κατηγορούμενοι αν ζητηθεί κάτι παράνομο, τότε ο βουλευτής κινδυνεύει. Θέλετε να σταματήσει η επαφή του βουλευτή με τον πολίτη;».



«Υπάρχει μια σειρά δυσλειτουργιών που η κυβέρνηση παλεύει να λύσει. Μπορώ να σας απαριθμήσω μια λίστα λύσεων, αλλά δε θα ισχυριστώ ότι επειδή έγιναν αυτά, πάνε όλα "τζάμι"», συνέχισε ο υπουργός.

Για το επιτελικό κράτος και τον κ. Σκέρτσο είπε: «Εγώ έμεινα 2,5 χρόνια μαζί του στην κυβέρνηση. Έχουν κάνει εξαιρετική σημαντική δουλειά στη γραμματεία συντονισμού. Είναι μια δουλειά που δε μπορεί να απαξιώνεται. Διαφωνώ εν μέρει και συμφωνώ εν μέρει με την επιστολή των 5 βουλευτών. Αν έρθει κάποιος να πλήξει το επιτελικό κράτος στον πυρήνα του, κάνει λάθος».

«Εκείνο που δεν μου αρέσει και δεν θέλω να ερμηνεύσω κανέναν συνάδελφο μιλάω μόνο για μένα για να μην θεωρηθεί ότι εκφράζω άλλους— είναι το εξής: δεν μου αρέσει να έχω έναν βουλευτή στον οποίο από τη μια λέμε ότι έχει υποχρέωση να είναι σε επαφή με τον πολίτη, να ακούει τα προβλήματά του, να τα διαβάζει, αλλά αν γίνει μια «διαβίβαση» και κάτι πάει στραβά, τότε μπορεί να πάει και φυλακή. Αυτό δεν γίνεται. Συγγνώμη, δεν γίνεται. Πρέπει να οργανωθούμε. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δύο ταυτόχρονα», ανέφερε.