Βορίδης στο Περιστύλιο: Το «νομικό σεμινάριο» για τις κάλπες και οι γαλάζιοι που τον άκουγαν με δέος

«Γαλάζιο» πηγαδάκι, με έναν και μόνο πρωταγωνιστή, τον Μάκη Βορίδη σχηματίστηκε στο Περιστύλιο, αμέσως μετά την κρίσιμη ονομαστική ψηφοφορία.

Ο πρώην υπουργός εξηγούσε, με την νομική του επάρκεια, στους περίπου 15 συναδέλφους του - ανάμεσα τους και ορισμένοι εκ των ερευνώμενων από την ευρωπαϊκή εισαγγελία - το πως θα εξελιχθεί η διαδικασία μετά την άρση των ασυλιών, εκτιμώντας πως για όσους ασκηθεί ποινική δίωξη, οι προσεχείς εκλογές θα «τους βρουν» με την ιδιότητα του κατηγορουμένου.

Οι βουλευτές μάλιστα… κρέμονταν από τα χείλη του, ακούγοντάς τον με μεγάλη προσοχή. «Ο χρόνος δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση», έλεγε μάλιστα τόσο στους βουλευτές όσο και αργότερα στους δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως εφόσον ασκηθούν ποινικές διώξεις, θα ακολουθήσουν αρκετά στάδια, όπως η προανάκριση, η απολογία, η σύνταξη του κατηγορητηρίου κτλ.



«Εμείς οι βουλευτές είμαστε περισσότερο εκτεθειμένοι από τους απλούς πολίτες!», ακούστηκε τότε να σχολιάζει γαλάζιος.



Ο Μάκης Βορίδης ρωτήθηκε μάλιστα από τους παριστάμενους δημοσιογράφους και για τη στάση του στη σημερινή ψηφοφορία. «Ζύγισα την επιθυμία των βουλευτών, όχι όμως ελαφρά τη καρδία. Έχω ένα μαύρο σημειωματάριο κακών πράξεων, θα πάω τώρα να το συμπληρώσω…», ανέφερε με το χαρακτηριστικό του - για όσους ξέρουν τον Βορίδη - ύφος.



Όσο για την κριτική που ασκείται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία, εκτίμησε πως δεν είναι τώρα η κατάλληλη στιγμή, καθώς προέχει να ξεκαθαριστεί το τοπίο γύρω από τις υποθέσεις των «13».