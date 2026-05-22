Βορίζια - Αμάρι: Προφυλακίστηκαν 2 κατηγορούμενοι στην υπόθεση με τους εκβιασμούς και τις απειλές

Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν, μετά τις απολογίες τους, οι δύο άνδρες ηλικίας 44 και 39 ετών, οι οποίοι μαζί με τον 43χρονο θείο τους κατηγορούνται για σειρά σοβαρών περιστατικών που, σύμφωνα με τις καταγγελίες κατοίκων, είχαν δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια κλίμα φόβου και ανομίας στην περιοχή του Αμαρίου.



Ο 43χρονος αγροτοκτηνοτρόφος από τα Βορίζια δεν απολογήθηκε, καθώς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου έπειτα από αδιαθεσία που αισθάνθηκε λίγο πριν τη διαδικασία. Σύμφωνα με τη συνήγορό του, Θεονύμφη Μπέρκη, αντιμετωπίζει σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα. Δεν αποκλείεται μάλιστα η ανακρίτρια να μεταβεί στο νοσοκομείο προκειμένου να λάβει την απολογία του το Σάββατο 23 Μαΐου, όπως αναφέρει το cretalive.



Οι απολογίες των δύο ανιψιών πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει περίπου 40 καταθέσεις κατοίκων που περιγράφουν ένα καθεστώς εκφοβισμού, πιέσεων και απειλών. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ιδιοκτήτες γης φέρονται να εξαναγκάζονταν να εγκαταλείπουν περιουσίες ή να αποφεύγουν να τις επισκέπτονται, υπό τον φόβο αντιποίνων.



Στις καταθέσεις γίνεται λόγος για εμπρησμούς, καταστροφές καλλιεργειών, βίαια περιστατικά και οικονομικές ζημιές. Χαρακτηριστική είναι η αναφορά κατοίκου, σύμφωνα με την οποία κάηκε ολοσχερώς το αυτοκίνητο του γιου του, με τη ζημιά να φτάνει τις 27.000 ευρώ.



Η Ελληνική Αστυνομία κάνει λόγο για οργανωμένη εγκληματική δράση με οικονομικό όφελος, εκβιάσεις κακουργηματικού χαρακτήρα και παράνομες επιδοτήσεις μέσω ψευδών δηλώσεων ζωικού κεφαλαίου και εκτάσεων. Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι αρνούνται όλες τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι οι εκτάσεις που χρησιμοποιούν είναι νόμιμα μισθωμένες για τις κτηνοτροφικές τους δραστηριότητες.