Βορίζια: Από καλάσνικοφ σκοτώθηκε η 56χρονη - Ζητά προστασία από την ΕΛΑΣ η μια οικογένεια

Από σφαίρες καλάσνικοφ φέρεται να έπεσε νεκρή η 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη, το ένα από τα δύο θύματα του μακελειού στα Βορίζια Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τραύμα της 56χρονης φανερώνει ότι πιθανώς σκοτώθηκε από καλάσνικοφ, καθώς είναι διαμπερές και με μεγάλη διαδρομή μέσα στο σώμα της. Οι αρχικές πληροφορίες τη μέρα του φονικού ήθελαν τη γυναίκα να έχει πεθάνει από ανακοπή λόγω των πυροβολισμών, ωστόσο οι σχετικές εξετάσεις στο ΠΑΓΝΗ όπου και μεταφέρθηκε έδειξαν ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από σφαίρα.

Αναφορικά με το δεύτερο θύμα, τον 39χρονο Φανούρη Καργάκη, τα τραύματά του είναι από πιστόλι των 9mm, ενώ στα χέρια του εντοπίστηκαν ίχνη από πυρίτιδα. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει ότι και το ίδιο το θύμα κρατούσε όπλο και πυροβόλησε κατά τη διάρκεια της συμπλοκής.

Ζήτα προστασία η οικογένεια Φραγκιαδάκη

Τα βασικά πράγματα από τα σπίτια τους αλλά και τα ζώα τους να μην ψοφήσουν από την πείνα, ζητούν να πάρουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Cretalive.gr, τα μέλη της βασικής οικογένειας Φραγκιαδάκη, που έχει εμπλακεί στο πρόσφατο αιματοκύλισμα των Βοριζίων.

Να σημειωθεί ότι ήδη από χθες η μητέρα της 56χρονης είχε κάνει γνωστό ότι θα επιστρέψει στο χωριό παρά τις απειλές της οικογένειας του 39χρονου Φανούρη Καργάκη.

Από τη στιγμή που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το χωριό, μετά το διπλό φονικό, έφυγαν χωρίς να πάρουν καν τα στοιχειώδη, με αποτέλεσμα να μείνουν χωρίς δεύτερα ρούχα και αστυνομικές ταυτότητες.

Προκειμένου να τα πάρουν έχουν ζητήσει από την Αστυνομία να διαθέσει δυνάμεις, ώστε να συνοδεύσει κάποιους από αυτούς να μεταβούν στα σπίτια τους να πάρουν πράγματα, στη συνέχεια να φορτώσουν τα ζώα τους σε οχήματα και να τα πάρουν από την περιοχή.