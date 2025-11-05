Βορίζια: «Χρειάζονται ειδικές δυνάμεις», λέει ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών Κρήτης

Για ανάγκη εγκατάστασης ειδικών δυνάμεων στην Κρήτη μίλησε ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών Κρήτης, Χρήστος Τσανακτσίδης, με αφορμή το διπλό φονικό στα Βορίζια του Ηρακλείου και τις μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις που περιφρουρούν την περιοχή για την αποτροπή έναρξης ενός νέου κύκλου βίας. Ο ίδιος έκανε λόγο για «περιοχές ιδιαίτερης προσοχής για την ΕΛ.ΑΣ., όπου δεν μπορεί να επιχειρήσει το απλό αστυνομικό τμήμα.

«Το απλό αστυνομικό τμήμα δεν μπορεί να παρέμβει γιατί θα κινδυνεύσουν άμεσα συνάδελφοι» σημείωσε ο κ. Τσανακτσίδης, μιλώντας στο ΕΡΤnews υπενθυμίζοντας ότι στο παρελθόν έχουν χάσει τη ζωή τους ή τραυματιστεί βαριά αστυνομικοί που επιχειρούσαν στην περιοχή, γι’ αυτό και όπως είπε έχουν ιδρυθεί έξι ΤΑΕ και τέσσερις ΟΠΚΕ για να περιορίσουν την παραβατικότητα (χασισοφυτείες, εμπόριο ναρκωτικών κ.α.).

«Όταν υπάρχει ηρεμία είναι χάρη στις περιπολίες»

Αναφερόμενος στην ανομία που επικρατεί στην Κρήτη ο πρόεδρος των Ειδικών Φρουρών στο νησί επέκρινε διαχρονικά την έλλειψη βούλησης. «Η αστυνομία δεν δείχνει τη δέουσα σοβαρότητα σε αυτές τις περιοχές» είπε εστιάζοντας και στις μικρές ποινές που υπάρχουν για την οπλοκατοχή. «Όποιος συλλαμβάνεται με ένα πιστόλι στη μέση θα τιμωρηθεί από 6 έως 8 μήνες, με αναστολή» δήλωσε εξηγώντας ότι ακόμα και σε περιπτώσεις που επαναληφθεί το αδίκημα δεν υπάρχει αυστηριοποίηση της ποινής. Παράλληλα, επισήμανε τη μείωση των περιπολιών τα τελευταία χρόνια λέγοντας ότι «πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν υπάρχει ηρεμία είναι χάρη στις περιπολίες. Δεν μπορείς να σταματάς τις περιπολίες γιατί έχεις ανάγκη αλλού».

Θέλοντας να καταδείξει την έλλειψη σημαντικού τεχνολογικού εξοπλισμού ανέφερε μάλιστα ως παράδειγμα το αστυνομικό τμήμα Μεσσαράς πους δεν έχει αλεξίσφαιρα κράνη.

«Θα πρέπει να φύγει μια οικογένεια από το χωριό»

Μιλώντας ο κ. Τσανακτσίδης για το κλίμα φόβου και εκδίκησης που επικρατεί στην Κρήτη τόνισε ότι «ακόμη δεν έχουμε αυτόπτη μάρτυρα να μας πει τι έγινε». Όσον αφορά το πόσος καιρός θα απαιτηθεί να παραμείνουν οι αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια απάντησε ότι αυτό θα εξαρτηθεί από το εάν θα παραμείνουν και οι δύο οικογένειες στο χωριό. «Αυτό θα πρέπει να το δει η Δικαιοσύνη. Θα πρέπει να το δουν τα υψηλά κλιμάκια της Αστυνομίας και να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν. Το να φυλάμε ένα χρόνο εκεί, καταλαβαίνετε ότι οι δυνάμεις αυτές από κάπου αλλού θα λείπουν», κατέληξε.