Βορίζια: Δίωξη για τη δολοφονία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη στον γαμπρό του Φανούρη Καργάκη

Ποινική δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία σε βάρος της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη ασκήθηκε στον 43χρονο γαμπρό του Φανούρη Καργάκη, που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου το περασμένο Σάββατο.

Σε βάρος του ασκήθηκε επιπλέον ποινική δίωξη και για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και κατά συρροή, παράνομη οπλοκατοχή και οπλοχρησία πολεμικού τυφεκίου.

Του δόθηκε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα.

Χειροπέδες σε τρία άτομα

Αστυνομική επιχείρηση παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε της πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης (6/11) στα Βορίζια του Ηρακλείου Κρήτης, κατά την οποία προσήχθησαν τρία άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με μία από τις δύο οικογένειες και συγκεκριμένα αυτή του Φανούρη Καργάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα Φαιστού τα τρία άτομα που φέρονται να έχουν σχέση με μία από τις δύο οικογένειες ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό γιατί προσήχθησαν -εάν δηλαδή συμμετείχαν στη συμπλοκή ή βρέθηκαν κρυμμένα όπλα-, ωστόσο, η ΕΛ.ΑΣ. φαίνεται να έχει συλλέξει και κάποια ευρήματα από τα σπίτια τους.