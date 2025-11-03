Βορίζια: «Είπαν θα μας εκτελέσουν», οργή και απειλές στο αιματοβαμμένο χωριό - «Ανοίγουν» οι έρευνες

Επεκτείνονται οι έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας για το μακελειό στα Βορίζια Ηρακλείου Κρήτης, σε σπίτια και σε άλλες περιοχές, αλλά και σε χώρους που θα μπορούσαν να καταφύγουν τα τρία αδέλφια που αναζητούνται για εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό το πρωί του Σαββάτου και κατηγορούνται με βάση τη δικογραφία που σχημάτισε η ΕΛΑΣ, μαζί με τους δύο συγγενείς τους οι οποίοι νοσηλεύονται στο ΠΑΓΝΗ, αλλά και τον 39χρονο της άλλης οικογένειας, που σκοτώθηκε στη συμπλοκή και κηδεύτηκε το απόγευμα στο αιματοβαμμένο χωριό, μέσα σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.



Σήμερα, Δευτέρα (3/11) έγινε έρευνα σε τρία σπίτια στην περιοχή του Ρεθύμνου, που ανήκουν σε συγγενείς των τριών που αναζητούνται με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπίζονταν, αλλά δεν βρέθηκαν. Συνελήφθη, ωστόσο, ένας από τους ιδιοκτήτες των σπιτιών για παράνομη οπλοκατοχή, καθώς βρέθηκε ένα πιστόλι των 9 mm, που όμως δεν προκύπτει να σχετίζεται με την ένοπλη συμπλοκή.



Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, οι έρευνες θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση σε όλες τις περιοχές όπου θα μπορούσαν να έχουν καταφύγει τα τρία αδέλφια, αλλά και άλλα πρόσωπα που θεωρείται βέβαιο από τους αρμόδιους αξιωματικούς, οι οποίοι χειρίζονται την υπόθεση, ότι εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο με δύο νεκρούς και τέσσερις τραυματίες.



Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την σύλληψη των κατηγορουμένων οι έρευνες θα ανοίξουν και σε αγροτικές και κτηνοτροφικές μονάδες, ορεινά καταφύγια και σε άλλους χώρους. «Δεν θα σταματήσουν οι έρευνες μέχρι να συλληφθούν όλοι όσοι εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό» τόνισε η κα Δημογλίδου.



Σε αυτή τη φάση, πάντως, ο μεγάλος πονοκέφαλος της Αστυνομίας είναι το πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί μετά το μακελειό, καθώς και από τις δύο οικογένειες υπάρχει μεγάλη οργή και τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα αν υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση από πλευράς Αρχών.

Φωτο: ΣΤEΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Για το λόγο αυτό η κηδεία του 39χρονου έγινε σήμερα υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ενώ ισχυρά μέτρα έχουν προγραμματιστεί και για την κηδεία της 56χρονης από την άλλη οικογένεια, που θα γίνει την Τρίτη (4/11) στα Χανιά. Παράλληλα, στα Βορίζια, παραμένουν ισχυρές δυνάμεις των τοπικών ειδικών υπηρεσιών, μαζί με την ομάδα της ΕΚΑΜ που μετέβη από την Αθήνα, οι οποίες ελέγχουν ότι κινείται.



Στο πλαίσιο αυτής της διαχείρισης της κατάστασης από πλευράς ΕΛ.ΑΣ., το βράδυ της Δευτέρας (3/11) αναμένεται να πραγματοποιηθεί και νέα σύσκεψη υπό τον αρχηγό του Σώματος αντιστράτηγο Δημήτρη Μάλλιο, στο Ηράκλειο, προκειμένου να συζητηθούν τα μέχρι στιγμής δεδομένα και να καθοριστούν με προσοχή οι ενέργειες της Αστυνομίας.

Συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης

Ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού στα Βορίζια συγκλονίζει. Τη στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.



Ο ίδιος περιγράφει τα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου. «Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν. Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή δύο αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν. Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε.



»Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου. Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα», λέει στο Mega.



Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό. «Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση. Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα. Ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος».

Πότε ανοίγουν τα σχολεία

Τη σημασία της αποκατάστασης της τάξης στην περιοχή των Βοριζίων, προκειμένου να ανοίξουν τα σχολεία μέσα στις επόμενες ημέρες, υπογράμμισε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, σημειώνοντας παράλληλα, ότι η λειτουργία των σχολείων θα αποκατασταθεί την ερχόμενη Τετάρτη ή την Πέμπτη.



Επιπλέον, μιλώντας στο Action24, νωρίτερα σήμερα, Δευτέρα, η κυρία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις βασικές κινήσεις στις οποίες προχωρά το Υπουργείο μετά τα πρόσφατα τραγικά γεγονότα.

Τι λέει ο «μεσίτης» που πάλεψε για τον σασμό

Σοκ στο πανελλήνιο έχει προκαλέσει το μακελειό στα Βορίζια του Ηρακλείου, με δύο ανθρώπους να πέφτουν νεκροί και περισσότερους να τραυματίζονται σε ανταλλαγή πυρών, στο πλαίσιο άγριας βεντέτας μεταξύ των οικογενειών Καργάκη και Φραγκιαδάκη.

Το μίσος μεταξύ των δύο οικογενειών είναι παλιό και όπως φάνηκε με τραγικό τρόπο, άσβεστο, ενώ η αφορμή για το αιματοκύλισμα που συνέβη το Σάββατο (1/11) ήταν ένα σπίτι που η μία οικογένεια έχτιζε σε οικόπεδο που η άλλη οικογένεια θεωρεί ότι της ανήκει. Η έκρηξη από αυτοσχέδια βόμβα στο συγκεκριμένο υπό κατασκευή κτίριο, πυροδότησε συμπλοκή μεταξύ των δύο πλευρών στο χωριό, η οποία μετατράπηκε σε ένοπλη σύγκρουση.

Αποτέλεσμα ήταν να οδηγηθεί στο θάνατο ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης και η 57χρονη Ευαγγελία Φουντεδάκη (γένος Φραγκιαδάκη), με τις κηδείες των δύο θυμάτων να πραγματοποιούνται υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς εκφράζονται φόβοι ότι ο «κύκλος του αίματος» δεν θα κλείσει.

Πολλοί είναι εκείνοι που προσπάθησαν τα τελευταία χρόνια για τον σασμό, δηλαδή για τον τερματισμό της βεντέτας και την ειρήνευση μεταξύ των δύο οικογενειών.

Ένας από αυτούς έλαβε το ρόλο του «μεσίτη» και κατέβαλε προσπάθειες να καταλαγιάσει το πάθος μεταξύ των δύο πλευρών το περασμένο καλοκαίρι, με τη συνδρομή και άλλων προσώπων. «Εμείς κλείσαμε τη δουλειά: ‘μακριά και αγαπημένοι. Δεν σου μιλώ, δεν μου μιλείς, τη δουλειά σου, τη δουλειά μου’. Δηλαδή ουσιαστικά εμείς βάλαμε ένα μπάλωμα, δεν κλείσαμε τη δουλειά 100%. Αυτές οι υποθέσεις για να κλείσουν πρέπει να γίνει μια βάφτιση, να γίνει καμιά κουμπαριά. Δηλαδή βάλαμε ένα μπάλωμα να μην σκοτωθούνε τότε και σκοτωθήκανε τώρα», δήλωσε ο «μεσίτης», μιλώντας στο MEGA και την εκπομπή «Live News».

«Και η μία πλευρά κα η άλλη, μας αποδεχόταν με τραπέζι στρωμένο κάθε φορά που πηγαίναμε. Οι άνθρωποι δεν μας έδειξαν ποτέ ότι δεν μας θέλουν -και η μία πλευρά και η άλλη», σημείωσε. «Όλο αυτό πηγάζει από την παιδεία μας, από τα παιδιά μας», ανέφερε.

«Οι μισές μανάδες εκεί δεν ξέρουν γράμματα»

«Στα απομονωμένα χωριά της Κρήτης, ο καθένας είναι σε μια γωνιά και τον τρώνε οι σκέψεις. Σκέφτεται διάφορα που δεν είναι σωστά. Ποιος θα του τα πει όλα αυτά; Οι μισές μανάδες δεν ξέρουν καν γράμματα. Γιατί να μην σκύψουμε πάνω σε αυτά όλοι και να δούμε πώς θα το ξεπεράσουμε αυτό;», είπε.

«Το πιο εύκολο είναι να πούμε ότι φταίει ο ένας ή ο άλλος. Όλοι φταίνε», υπογράμμισε ο «μεσίτης».

«Το σπίτι το είχαν αγοράσει οι Φραγκιαδάκηδες», είπε. Όσον αφορά το αν οι Καργάκηδες το είχαν αποδεχτεί, ανέφερε: «Δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να ειπώθηκαν πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε. Το τι έγινε το ξέρουν αναμεταξύ τους».

«Εμείς αυτό που προσπαθήσαμε είναι από εδώ και πέρα να είναι καλά. Να είναι φιλικοί μεταξύ τους. Να βρίσκονται στα καφενεία, να κερνούν ο ένας τον άλλον σαν να μην έχει συμβεί τίποτα», σημείωσε.

«Εγώ στενοχωριέμαι για όλο αυτό. Όταν πας σε δύο σπίτια και προσπαθείς να κάνεις αυτό, σημαίνει ότι τους αγαπάς και τους δύο. Αλλιώς δεν πας. Η ζυγαριά εκεί είναι 50-50. Εκεί κάνεις τον δικαστή, χωρίς να δικάζεις. Απλά βάζεις τον καθένα στη θέση του. Χωρίς να ξέρει η μια μεριά τι γίνεται με την άλλη», υπογράμμισε ο «μεσίτης».

«Τον ρόλο του μεσίτη πρέπει να τον παίξουμε όλοι», σημείωσε. «Κανείς δεν γεννήθηκε να είναι φονιάς», πρόσθεσε.

Κηδεύτηκε ο 39χρονος

Σε κλίμα οδύνης αποχαιρέτησαν στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, οικογένεια, συγγενείς και φίλοι, τον 39χρονο που έχασε τη ζωή του στη διάρκεια του μακελειού το πρωί του περασμένου Σαββάτου. Πλήθος κόσμου έδωσε το ”παρών” στην κηδεία στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με τις αστυνομικές δυνάμεις να είναι ενισχυμένες και παραταγμένες σε διάφορα σημεία του χωριού αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Κατά τη μεταφορά της σορού από το σπίτι προς την εκκλησία, η πομπή σταμάτησε για λίγο στο σημείο όπου εκτυλίχθηκε το μακελειό, με μέλη της οικογένειας του 39χρονου να ξεσπούν σε λυγμούς και φωνές.



Πάντως, στους δρόμους των Βοριζίων, που πριν λίγα 24ωρα σημειώθηκε το μακελειό, πλέον κυκλοφορούν ελάχιστοι άνθρωποι, καθώς μεγάλο μέρος των κατοίκων έχει μετακινηθεί, εκφράζοντας ανησυχία για την κατάσταση και ελπίζοντας ότι θα επέλθει ηρεμία.

Φωτο: ΣΤEΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ/EUROKINISSI

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις από την Κρήτη αλλά και ειδικές μονάδες που έφτασαν από την Αθήνα, εξακολουθούν να πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή, με επίκεντρο τα τρία άτομα που αναζητούνται. Έναν 19χρονο, έναν 25χρόνο και έναν 29χρόνο που όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, είχαν εμπλοκή στο ένοπλο περιστατικό, μαζί με τους δύο που νοσηλεύονται φρουρούμενοι στο ΠΑΓΝΗ.



Υπενθυμίζεται ότι η δικογραφία που σχηματίστηκε για ανθρωποκτονία σε συνδυασμό με παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, επικίνδυνες σωματικές βλάβες, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και έκρηξη, υποβλήθηκε χθες στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ οι δυο τραυματίες σε βάρος των οποίων έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και από κοινού, αναμένεται να απολογηθούν την ερχόμενη Πέμπτη.



Την ίδια ώρα, εξιτήριο από το Βενιζέλειο έλαβε η 26χρονη γυναίκα που είχε τραυματιστεί, ενώ και η τραυματισμένη γυναίκα που νοσηλευόταν στο ΠΑΓΝΗ αναμένεται μέσα στην ημέρα να κάνει εξιτήριο.