Βορίζια: Ελεύθεροι υπό όρους ο γαμπρός, ο ανιψιός και ο αδερφός του Φανούρη Καργάκη

Ελεύθερα υπό όρους βρίσκονται από σήμερα τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια, τα οποία είχαν προφυλακιστεί για υπόθεση ζωοκλοπών στο Ρέθυμνο.

Πρόκειται για τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, καθώς και για τον αδερφό του θύματος.

Οι τρεις άνδρες, που κρατούνταν προσωρινά για την υπόθεση των ζωοκλοπών, είχαν κληθεί πρόσφατα να απολογηθούν και για την υπόθεση των Βοριζίων. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η εμπλοκή τους στην έκρηξη αυτοσχέδιου εμπρηστικού μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα περιστατικό που είχε προηγηθεί και συνδεθεί με την αιματηρή σύγκρουση της 1ης Νοεμβρίου 2025.

Οι περιοριστικοί όροι που τους επιβλήθηκαν

Σύμφωνα με τους δικηγόρους τους, Θεονύμφη Μπέρκη και Γιώργο Φραντζεσκάκη, η αποφυλάκιση των τριών έγινε με διάταξη του ανακριτή.

Με βάση τους όρους που τους επιβλήθηκαν, απαγορεύεται να εξέλθουν από τη χώρα, ενώ είναι υποχρεωμένοι να εμφανίζονται μία φορά κάθε μήνα στην αρμόδια αστυνομική Αρχή. Παράλληλα, τους απαγορεύεται να προσεγγίζουν τους φερόμενους ως παθόντες, καθώς και τα πρόσωπα που παρίστανται προς υποστήριξη της κατηγορίας, αναφέρει το Cretalive.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των τριών είχαν αποδοθεί κατηγορίες που αφορούν την έκρηξη στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη.

Ειδικότερα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για:

ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε έκρηξη από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κοινός κίνδυνος για ξένα πράγματα και κίνδυνος για άνθρωπο,

ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε κατασκευή και κατοχή εκρηκτικών υλών από κοινού, από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο,

ηθική αυτουργία, από κοινού και κατά μόνας, σε διακεκριμένη περίπτωση φθοράς ξένης ιδιοκτησίας με εκρηκτικές ύλες από κοινού.

Δεν μπορούν να επιστρέψουν στα Βορίζια

Παρά την αποφυλάκισή τους, οι τρεις συγγενείς δεν έχουν τη δυνατότητα να επιστρέψουν στις κατοικίες τους στα Βορίζια.

Και αυτό γιατί, μετά τις απολογίες τους στα τέλη Ιουνίου, τους είχαν επιβληθεί περιοριστικοί όροι που, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρεωτική εμφάνιση στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους, τη μη προσέγγιση των αντίδικων οικογενειών, αλλά και την απαγόρευση διαμονής στον Δήμο Φαιστού.

Ως εκ τούτου, παρότι πλέον βρίσκονται εκτός φυλακής, δεν μπορούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους στα Βορίζια.