Βορίζια: Γυρίζει στο χωριό παρά τις απειλές η μητέρα της 56χρονης - Δεν επιθυμούν «σασμό»

Φόβος συνεχίζει να πλανάται πάνω από τα Βορίζια Ηρακλείου για την επόμενη ημέρα μετά την αιματοχυσία του περασμένου Σαββάτου, όπου έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα.

Οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή για την αποφυγή νέων επεισοδίων, ενώ αναμένεται και περαιτέρω ενίσχυσή τους με τον αριθμό τους να πλησιάζει πλέον τους τετρακόσιους.

Σήμερα, πρόκειται να γυρίσει στο χωριό και η μητέρα της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, που κηδεύτηκε χθες Τρίτη, ενώ η μητέρα του 39χρονου, που έπεσε νεκρός από πυρά της αντίπαλης οικογένειας απορρίπτει τις προσπάθειες για «σασμό».

«Δεν μπορούμε να είμαστε πια γείτονες» δήλωσαν στο ΕΡΤnews οι συγγενείς του 39χρονου θύματος, οι οποίοι γυρνούν την πλάτη στις προσπάθειες της άλλης πλευράς να βρεθεί λύση και να επικρατήσει η λογική.

Η μια οικογένεια άκουσε τις δηλώσεις της άλλης οικογένειας και είπαν ότι δεν επιθυμούν «σασμό», ενώ η μητέρα της 56χρονης μένει μόλις τρία μέτρα μακριά από τη μητέρα του 39χρονου, δηλαδή οι δύο χαροκαμένες μάνες μένουν σε πολύ κοντινή απόσταση.

Με τηλεκπαίδευση τα μαθήματα στα Βορίζια - Άνοιξαν τα σχολεία στον Ζαρό

Την ίδια ώρα, υπό τον φόβο μιας νέας βεντέτας, ενισχύονται οι αστυνομικές δυνάμεις στο χωριό που είναι «ζωσμένο» από 400 αστυνομικούς που περιπολούν σε τρεις βάρδιες. Υπάρχει περισσότερος θυμός στο χωριό από ό,τι υπήρχε χθες και ο θρήνος, θα είναι ισχυρότερος όσο περνούν οι μέρες.

Στο μεταξύ σε μια προσπάθεια να επιστρέψει η ζωή στην κανονικότητα τα σχολεία που περέμεναν κλειστά από τη Δευτέρα, από σήμερα Τετάρτη 5/11 λειτουργούν με τηλεκπαίδευση, ενώ κανονικά λειτουργούν τα σχολεία στον Ζαρό. Την ίδια ώρα εν αναμονή της έλευσης των ψυχολόγων είναι τόσο οι γονείς και τα παιδιά που διαβούν στο χωριό, όσο και οι εκπαιδευτικοί.

Στο αστυνομικό μέγαρο ο εισαγγελέας

Σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό του Σαββάτου βρίσκονται οι Αρχές ενώ την ίδια ώρα τα τρία αδέλφια που αναζητούνταν για το φονικό αναμένεται να απαντήσουν στις ερωτήσεις του εισαγγελέα που θα μεταβεί ο ίδιος στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου.

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την ΕΡΤ, δεν μιλούν στους αστυνομικούς τα τρία αδέρφια, καθώς έχει τελειώσει, έτσι κι αλλιώς, το έργο της προανάκρισης, αφού έχουν εκδοθεί τα εντάλματα σύλληψης. Σήμερα, αναμένεται να φτάσει στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και ο εισαγγελέας και να ζητήσουν μια 48ωρη προθεσμία μέχρι να απολογηθούν την Πέμπτη. Ενώπιον του ανακριτή θα βρεθούν και τα δυο ξαδέρφια που φρουρούνται τραυματισμένα στο νοσοκομείο.

Την ίδια ώρα, το γεγονός ότι ο μικρότερος της οικογένειας που παραδόθηκε είναι φαντάρος και είχε άδεια τη μέρα του φονικού περιπλέκει τα πράγματα, καθώς εμπλέκεται και η στρατιωτική δικαιοσύνη.

Ψάχνουν παντού τον παράνομο οπλισμό

Στο μεταξύ σε κάθε πιθανό και απίθανο σημείο, όπως μνήματα και πηγάδια, επεκτείνονται οι έρευνες -με ανιχνευτές μετάλλων- των Αρχών προκειμένου να εντοπίσουν τον οπλισμό που χρησιμοποιήθηκε στους πυροβολισμούς, με τους αστυνομικούς να πραγματοποιούν μια πολύ μεγάλη επιχείρηση στον Ψηλορείτη. Ωστόσο μέχρι και τώρα δεν έχει βρεθεί τίποτα και όσοι γνωρίζουν κάτι δεν μιλούν.

Οι έρευνες αυτές βεβαίως θα συνεχιστούν, όπως θα συνεχιστούν και η έρευνες για την αποκάλυψη του βομβιστή που ανατίναξε με δυναμίτη την οικία ενός εκ των κατηγορουμένων, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει το νέο σπιράλ της βιάς μεταξύ των αντιπάλων οικογενειών.