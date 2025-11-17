Βορίζια: Η ώρα της απολογίας για τον 23χρονο - Τι θα ισχυριστεί για τη βόμβα

Στον ανακριτή οδηγείται σήμερα Δευτέρα (17/11) ο 23χρονος ανιψιός του Φανούρη Καργάκη, ο οποίος φέρεται να συνδέεται με την τοποθέτηση του εκρηκτικού μηχανισμού που προηγήθηκε της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, το Σάββατο 1 Νοεμβρίου.

Την ίδια ώρα, οι έρευνες της ΕΛΑΣ συνεχίζονται με αμείωτη ένταση, καθώς άφαντα παραμένουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στη φονική συμπλοκή. Οι Αρχές εκτιμούν ότι μεταφέρθηκαν και κρύφτηκαν από άτομα που συνόδευσαν τους τραυματίες στα κέντρα υγείας της περιοχής λίγο μετά το περιστατικό. Ο εντοπισμός τους θεωρείται καίριος για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την ακριβή χαρτογράφηση όσων συνέβησαν εκείνο το πρωινό.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στα εγκληματολογικά εργαστήρια εξετάζονται εκατοντάδες κάλυκες που περισυνελέγησαν από το σημείο, το οποίο οι αστυνομικοί περιγράφουν ως «πεδίο μάχης». Παράλληλα, συνεχίζεται η ανάλυση δύο κινητών τηλεφώνων που είχαν εντοπιστεί σε κοινόχρηστους χώρους στις φυλακές Αλικαρνασσού. Ωστόσο, η ΕΛΑΣ θεωρεί δεδομένο ότι τα συγκεκριμένα τηλέφωνα ανήκαν σε προφυλακισμένα μέλη της οικογένειας του 39χρονου θύματος και δεν συνδέονται άμεσα με τα γεγονότα της επίμαχης ημέρας.

Οι συνήγοροι των εμπλεκομένων απευθύνουν πλέον δημόσιες εκκλήσεις προς τους κατηγορούμενους να αποκαλύψουν τα σημεία που έχουν κρύψει τα όπλα, ώστε να αποδοθούν ευθύνες σε όσους πραγματικά εμπλέκονται.

Αρνείται τα πάντα ο 23χρονος

Ο δικηγόρος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας, δήλωσε στην ΕΡΤ ότι ο εντολέας του αρνείται κατηγορηματικά την πράξη που του αποδίδεται. Όπως σημείωσε, υπάρχει ένα σημαντικό στοιχείο που προβληματίζει τις αρχές: «Τα όπλα που φαίνεται να έχουν χρησιμοποιηθεί είναι έξι, ενώ οι κατηγορούμενοι μέχρι στιγμής είναι πέντε. Εκτιμώ ότι θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στον 23χρονο, υποστήριξε ότι το μοναδικό επιβαρυντικό στοιχείο σε βάρος του είναι ένα βίντεο που τον καταγράφει να διέρχεται από το σπίτι όπου σημειώθηκε η έκρηξη. «Πρόκειται για τον μοναδικό δρόμο που οδηγεί στο σπίτι του. Είναι αυτονόητο ότι θα περνούσε από εκεί», τόνισε ο κ. Λύτρας.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε πολλά επίπεδα, με στόχο να αποτυπωθεί με ακρίβεια η αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στο διπλό φονικό και να εντοπιστούν όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.