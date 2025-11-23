Βορίζια: Η βεντέτα «μπήκε» και στο νεκροταφείο - Οργισμένο αντάμωμα Καργάκηδων και Φραγκιαδάκηδων

Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στα Βορίζια Ηρακλείου μεταξύ των δύο οικογενειών Καργάκη και Φραγιαδάκη, που το Σάββατο της 1ης Νοεμβρίου, αιματοκυλίστηκαν με τραγικό απολογισμό δύο νεκρούς στους δρόμους του χωριού.



Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ιστοσελίδα cretalive.gr, ένα τετ-α-τετ στο νεκροταφείο του χωριού μεταξύ των γυναικών των δύο οικογενειών, που μετρούν από ένα θύμα η καθεμιά τους, παραλίγο να προκαλέσει νέο «θερμό» επεισόδιο στο χωριό.



Οι γυναίκες από τις οικογένειες του 39χρονου Φανούρη Καργάκη και της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, είχαν πάει το πρωί της Κυριακής, 23 Νοεμβρίου για να λιβανίσουν τους νεκρούς τους και να περιποιηθούν τα μνήματά τους.



Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν η αδερφή της νεκρής από την οικογένεια Φραγκιαδάκη, η οποία είχε τραυματιστεί στη διάρκεια του μακελειού, φέρεται να δέχθηκε απειλές από μέλη της οικογένειας Καργάκη με αποτέλεσμα να επικρατήσει αναστάτωση.



Υπενθυμίζεται ότι στο χωριό, έχουν παραμείνει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε επεισόδιο μεταξύ των δύο οικογενειών.